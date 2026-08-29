UNIFIL: Situasi keamanan di Lebanon selatan masih sangat rapuh

Dilaporkan oleh kantor berita Abna mengutip jaringan Ar-Rashid, pasukan penjaga perdamaian PBB melaporkan tercatatnya 1030 proyektil dalam periode 21 hingga 27 Agustus di Lebanon selatan.

Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL), dengan menyatakan keprihatinan serius atas tercatatnya lebih dari seribu proyektil dalam beberapa hari terakhir, menekankan: «Situasi keamanan di Lebanon selatan masih sangat rapuh, dan kelanjutan ketegangan ini secara langsung mengancam nyawa dan kehidupan warga sipil.»

UNIFIL dalam pernyataannya mengumumkan: «Meskipun terjadi penurunan relatif tingkat kekerasan dibandingkan awal tahun ini, situasi di Lebanon selatan masih rapuh.»

Lembaga internasional ini menjelaskan: «Dalam periode 21 hingga 27 Agustus, tercatat 1030 peluncuran proyektil di Lebanon selatan, yang dampaknya secara langsung membebani kehidupan penduduk dan warga sipil di wilayah tersebut.»

Dalam kesimpulan pernyataannya, UNIFIL menekankan bahwa kepatuhan penuh semua pihak terhadap Resolusi 1701 Dewan Keamanan PBB adalah satu-satunya jalan segera untuk mengurangi ketegangan dan memulihkan stabilitas yang berkelanjutan antara Lebanon dan rezim Zionis.