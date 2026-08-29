Penguasaan para pejuang Islam atas jalur air strategis Selat Hormuz benar-benar tegas

Dilaporkan oleh kantor berita Abna, Angkatan Laut IRGC menyatakan: «Pernyataan pejabat Amerika mengenai keterbukaan Selat Hormuz adalah kebohongan nyata dan semata-mata bertujuan untuk mengendalikan harga minyak dan menutupi kekalahan mereka sendiri.»

«Penguasaan para pejuang Islam atas jalur air strategis ini benar-benar tegas, dan dengan segenap kekuatan serta penuh kewibawaan, Selat Hormuz ditutup bagi semua kapal yang berniat melintas tanpa koordinasi dengan Republik Islam Iran. Kami meyakinkan rakyat Iran Islam yang terhormat, pemberani, dan terbangun bahwa proses ini akan berlanjut hingga berakhirnya kejahatan-kejahatan tentara teroris Amerika terhadap negara tercinta kami dan dilaksanakannya komitmen-komitmen yang telah ditetapkan.»