Menurut laporan kantor berita ABNA, surat kabar Zionis Maariv menerbitkan laporan tentang meningkatnya ketidaksabaran Donald Trump, presiden AS, terhadap perhitungan politik internal Benjamin Netanyahu, perdana menteri rezim Zionis.

Surat kabar Ibrani ini mengklaim bahwa AS tidak akan membiarkan agenda regionalnya terhambat dan mungkin segera menganggap Israel bertanggung jawab atas keterlambatan kesepakatan yang direncanakan di Timur Tengah.

Menurut laporan, bentrokan terbaru di Lebanon selatan yang mengakibatkan luka-luka pada tentara Israel dan tewasnya warga sipil Lebanon, mengingatkan pada kesenjangan pandangan yang jelas antara Beirut dan Tel Aviv. Sementara rezim Zionis bersikeras pada kelanjutan kehadiran militernya di Lebanon selatan, Washington berpendapat bahwa sikap ini menghalangi kesepakatan kerangka kerja. Pemerintah AS menuntut penarikan bertahap Israel dan memperingatkan bahwa kehadiran militer permanen Israel di Lebanon selatan bertentangan dengan komitmen yang tercantum dalam kesepakatan.

Ambisi Trump melampaui Lebanon; ambisi itu mencakup daftar tujuan yang luas, termasuk: memajukan rencana Dewan Perdamaian untuk Gaza, mencapai kesepakatan keamanan dengan Suriah (di mana Washington, meskipun ada kritik tajam dari Israel, berinvestasi pada rezim Julani), memecahkan kebuntuan dalam krisis Iran, dan mencapai kesepakatan normalisasi antara Israel dan Arab Saudi.