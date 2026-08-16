Al-Mayadeen: Puluhan Kapal Menunggu Izin Iran untuk Melintasi Selat Hormuz

Menurut laporan kantor berita ABNA, koresponden Al-Mayadeen yang berada di Selat Hormuz melaporkan bahwa puluhan kapal dan tanker berada di kedalaman Selat Hormuz dan menunggu izin melintas dari angkatan laut Korps Pengawal Revolusi Islam.

Ia menyatakan: «Berdasarkan negosiasi yang sedang berlangsung antara Iran dan Oman, jalur selatan akan dihapuskan. Semua kapal tanker harus berkoordinasi dengan angkatan laut Korps Pengawal Revolusi. Sebagian besar kapal menggunakan jalur Iran saat melintasi Selat Hormuz.»

Pusat Operasi Perdagangan Maritim Inggris baru-baru ini dalam sebuah laporan mengumumkan bahwa hanya 151 kapal, baik masuk maupun keluar, yang melintasi Selat Hormuz dalam kurun waktu tujuh hari.

Menurut laporan ini, sejak dimulainya provokasi perang Amerika terhadap Iran pada 28 Februari, tercatat 56 laporan tentang kerusakan kapal di Selat Hormuz dan perairan sekitarnya. Namun, statistik ini tidak mencakup dua serangan terakhir.

Menurut laporan ini, koridor selatan Selat Hormuz di lepas pantai Oman, yang diperkenalkan Amerika sebagai jalur sementara pengganti untuk melintasi selat tersebut, masih dianggap sebagai kawasan lintas paling berbahaya, karena dari 18 insiden serangan dengan proyektil yang dilaporkan pusat tersebut sejak 6 Juli, 16 terjadi di jalur ini.

Hal penting dalam pengaturan Selat Hormuz adalah bahwa, tepat seperti yang dikatakan para pejabat Iran, tidak ada satu pun lintasan yang tercatat untuk kapal berbendera Amerika. Jenis kapal yang paling banyak melintas adalah kapal tanker pembawa produk minyak bumi, yang biasanya mengangkut turunan minyak olahan.