Joe Kent: Sebelum Bencana Terjadi, Kita Harus Keluar dari Konfrontasi dengan Iran

Menurut laporan kantor berita ABNA, Joe Kent, mantan direktur Pusat Nasional Anti-Terorisme AS, mengkritik kebijakan Washington terhadap Iran dengan menerbitkan pesan di media sosial X, menekankan: «Situasi ini memaksa presiden (Trump) untuk memilih antara terseret lagi ke dalam konflik atau mundur dengan kekalahan. Pada tahun 2020, Presiden Trump dengan cerdas membuat kesepakatan dengan Taliban yang mengizinkan pasukan kita keluar dari Afghanistan pada April atau Mei 2021. Ketika Biden mengambil alih kekuasaan, ia memutuskan untuk mempertahankan pasukan kita di Afghanistan hingga peringatan ke-20 serangan 11 September; karena ia menginginkan penarikan simbolis 'dengan syaratnya sendiri', dan tidak ada alasan nyata lain kecuali untuk memenuhi kesombongannya sendiri.»

Mantan direktur Pusat Nasional Anti-Terorisme AS kemudian menambahkan: «Sekarang kita melihat bahwa Presiden Trump sedang menyiapkan jebakan serupa untuk dirinya sendiri terkait Iran. Trump tahu bahwa perang ini (agresi ilegal AS terhadap Iran) tidak memiliki solusi militer, dan Iran juga telah menolak diplomasi (yang disertai ancaman dan pengkhianatan berulang). Presiden Trump menempatkan pasukan kita dalam jangkauan rudal dan drone Iran, dengan asumsi bahwa kita dapat mengontrol waktu dimulainya kembali konflik. Biden juga berpikir ia dapat mencegah Taliban menyerang kita di Afghanistan sampai ia mencapai hasil yang diinginkannya, dan sementara itu membiarkan pasukan kita di Afghanistan dalam bahaya. Taliban tidak memenuhi komitmen mereka; akibatnya, kita kehilangan 13 prajurit terbaik kita dan terpaksa mundur dengan kerugian dan penghinaan dari perang yang telah kita putuskan untuk diakhiri setahun sebelumnya.»

Joe Kent kemudian menambahkan: «Presiden Trump harus merenungkan kebanggaan palsu Biden pada tahun 2021 dan bagaimana kita sekarang mengulangi kesalahan yang sama terhadap Iran. Mempertahankan pasukan dalam jangkauan Iran memberi mereka keunggulan dan dapat menyeret kita kembali ke perang dengan syarat mereka. Sudah waktunya untuk keluar dari situasi ini sebelum bencana terjadi. Bertahan dalam situasi ini tidak membawa kemenangan; jadi keluar sekarang, hindari jebakan, dan definisikan ulang aturan main.»