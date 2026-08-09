Perwira Saudi Tewas dan Terluka dalam Serangan Ansarullah ke «Mokha»

Melaporkan kantor berita Abna mengutip «Al-Masirah», sumber-sumber Yaman melaporkan kerugian besar yang diderita musuh Saudi selama serangan Ansarullah ke Mokha.

Sumber-sumber ini menyatakan bahwa sejumlah perwira Saudi tewas dan terluka selama operasi ini.

Sumber-sumber tersebut mengumumkan: Ledakan dan kolom asap masih membubung dari gudang-gudang senjata pasukan musuh Saudi di pantai barat.

Beberapa jam lalu, Angkatan Bersenjata Yaman dalam sebuah pernyataan mengumumkan: Sebagai tanggapan atas pergerakan terus-menerus pasukan musuh Saudi dan penguatan persenjataan serta peralatan dan serangan-serangan berkelanjutannya terhadap pantai barat Yaman dan provinsi Taiz, dengan tujuan menghalangi rakyat kami yang terhormat untuk melakukan tindakan sah mereka dalam menghadapi blokade tidak adil dan agresi biadab yang telah berlangsung selama dua belas tahun terhadap mereka; Angkatan Bersenjata Yaman, dengan pertolongan Tuhan, melakukan operasi militer besar dan presisi dengan menargetkan pusat-pusat konsentrasi pasukan dan gudang-gudang senjata musuh Saudi di wilayah Mokha.