Laporan “Habbat al-Qulub”: 760 Anak di Lebanon Menjadi Korban Serangan Israel

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Laporan inisiatif “Habbat al-Qulub” menyebutkan bahwa selama periode 2023–2026, sedikitnya 760 anak di Lebanon tewas dalam serangan Israel.Rata-rata usia mereka adalah 9 tahun, sementara 520 anak, atau lebih dari dua pertiga jumlah keseluruhan, belum mencapai usia 12 tahun. Di antara para korban juga terdapat 40 bayi berusia di bawah satu tahun.

Berdasarkan laporan surat kabar Lebanon Al-Akhbar, angka-angka tersebut menggambarkan besarnya penderitaan yang dialami anak-anak Lebanon selama kurang dari tiga tahun perang dan serangan Israel. Data itu juga menunjukkan bahwa kematian anak-anak tidak hanya terjadi di satu desa atau kawasan perbatasan tertentu.

Menurut laporan inisiatif “Biji-Biji Hati”, anak-anak tersebut tewas di 174 kota dan desa yang tersebar di 19 distrik Lebanon. Di antara mereka terdapat anak-anak yang tewas setelah keluarga mereka mengungsi ke daerah yang dianggap lebih aman. Data tersebut merupakan hasil pencatatan inisiatif “Biji-Biji Hati – Memorial bagi Korban Anak di Lebanon akibat Agresi Israel 2023–2026”, yang mulai melakukan pendataan korban sejak Maret lalu.

Dalam menentukan kategori anak, inisiatif ini menggunakan standar Perserikatan Bangsa-Bangsa, yakni setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun. Pendataan mencakup seluruh anak yang tewas di wilayah Lebanon, tanpa memandang kewarganegaraan mereka. Untuk menghitung jumlah korban anak, kelompok tersebut terlebih dahulu menggunakan data Kementerian Kesehatan Lebanon, kemudian mencocokkannya dengan informasi yang dipublikasikan media, situs-situs HAM, dan media sosial.

Setelah itu mereka menghubungi keluarga dan komunitas tempat tinggal korban untuk memastikan nama, usia, lokasi, tanggal kematian, serta informasi lain yang tersedia.

Inisiatif tersebut menyatakan: “Angka yang kami peroleh hingga 31 Juli 2026 sangat mendekati jumlah sebenarnya korban anak.”

Dari 760 anak tersebut, teridentifikasi 422 anak laki-laki dan 338 anak perempuan. Mayoritas korban, yakni 642 anak, merupakan warga Lebanon. Selain itu terdapat 91 anak Suriah, 26 anak Palestina, dan satu anak Aljazair. Menurut laporan tersebut, anak-anak mencakup sekitar 10 persen dari total korban tewas di Lebanon selama periode yang diteliti. Namun dampak kematian anak-anak tidak berhenti pada angka statistik.

Sejak serangan dimulai, sedikitnya 488 keluarga di Lebanon kehilangan satu atau lebih anak mereka. Satu keluarga kehilangan tujuh anak dalam serangan udara Israel ke kawasan Younin, dekat Baalbek. Dua keluarga masing-masing kehilangan enam anak, dua keluarga masing-masing kehilangan lima anak, sementara 21 keluarga kehilangan empat anak. Selain itu, 36 keluarga kehilangan tiga anak, dan 113 keluarga kehilangan dua anak. Inisiatif tersebut juga mendokumentasikan kematian 228 ibu bersama anak-anak mereka, beberapa di antaranya sedang hamil. Lebih dari 163 ayah juga tewas bersama anak-anak mereka. Selain itu, dalam 111 keluarga, seorang anak kehilangan kedua orang tuanya sekaligus.

September 2024, Bulan Paling Mematikan bagi Anak-Anak

Data menunjukkan bahwa sebagian besar korban anak tewas ketika perang mengalami eskalasi besar pada musim gugur 2024. Hanya pada 23 September, inisiatif tersebut mencatat 96 anak tewas. Pada hari yang sama, Angkatan Udara Israel melakukan lebih dari 1.200 serangan udara ke berbagai wilayah Lebanon.

Dalam periode 23 September hingga 27 November 2024, ketika serangan Israel terus berlangsung, sebanyak 453 anak di Lebanon tewas. Jumlah tersebut sekitar 60 persen dari keseluruhan korban anak yang tercatat dalam laporan. Pada September 2024 saja, sebanyak 206 anak tewas, atau sekitar 27 persen dari seluruh korban anak selama periode yang dikaji. Namun gencatan senjata pertama antara Hizbullah Lebanon dan Israel pada 27 November 2024 juga tidak mengakhiri jatuhnya korban.

Menurut laporan tersebut, selama sekitar 15 bulan setelah kesepakatan gencatan senjata hingga 2 Maret 2026, serangan Israel menewaskan 25 anak. Setelah itu, inisiatif tersebut mencatat 48 anak lainnya tewas akibat serangan Israel hingga 17 Juni 2026, kemudian 21 anak lagi dari tanggal tersebut hingga akhir Juli. Tanggal 8 April 2026, yang dikenal sebagai “Rabu Hitam”, menjadi hari paling mematikan kedua bagi anak-anak di Lebanon.

Pada hari itu, serangkaian serangan udara Israel terhadap Beirut, pinggiran selatan Beirut, Gunung Lebanon, dan wilayah lainnya menewaskan 51 anak. Secara geografis, distrik Baalbek mencatat jumlah korban anak tertinggi dengan 189 anak tewas. Setelah itu terdapat Sidon dengan 137 anak, Nabatieh 88 anak, Tyre 86 anak, dan Baabda 52 anak. Namun laporan tersebut menekankan satu hal penting: kematian anak-anak tidak hanya terjadi di kawasan pertempuran.

Dari 642 anak Lebanon yang tewas, 161 anak atau sekitar 25 persen, meninggal di daerah pengungsian. Mereka tewas di kawasan yang didatangi keluarga mereka setelah meninggalkan rumah karena menganggap wilayah tersebut lebih jauh dari garis konflik dan lebih aman.

Serangan yang Menewaskan Banyak Anak

Laporan “Biji-Biji Hati” secara khusus mencatat sejumlah serangan yang menewaskan banyak anak sekaligus. Menurut data tersebut, serangan paling mematikan terjadi di Ain al-Delb, sebelah timur Sidon, pada 29 September 2024. Dalam serangan tersebut, pesawat tempur Israel menghantam sebuah gedung enam lantai yang dihuni warga setempat dan para pengungsi. Akibatnya, lebih dari 70 warga sipil tewas, termasuk 21 anak.

Di kawasan Hay al-Sellom, pinggiran selatan Beirut, inisiatif tersebut juga mencatat 16 anak di antara korban serangan pada 8 April 2026. Sementara di Younin, dekat Baalbek, serangan pada 25 September 2024 menewaskan 23 warga Suriah, termasuk 14 anak. Tujuh dari anak-anak tersebut berasal dari satu keluarga.

Dari Pendataan Korban Menuju Tuntutan Pertanggungjawaban

Temuan yang dikumpulkan oleh inisiatif “Biji-Biji Hati” tidak berhenti pada dokumentasi korban. Pada 1 September, keluarga anak-anak yang tewas dalam serangan Israel mengumumkan pembentukan Asosiasi Keluarga Syuhada Anak di Lebanon.

Tujuan asosiasi ini adalah menyatukan keluarga korban, memperjuangkan hak anak-anak mereka untuk memperoleh kebenaran dan keadilan, serta mencegah agar kasus-kasus tersebut tidak ditutup atau dikesampingkan dari proses hukum dan politik. Asosiasi itu memperkenalkan dirinya sebagai wadah kemanusiaan, nasional, dan hukum yang terbuka bagi keluarga korban dari berbagai wilayah dan latar belakang.

Salah satu tuntutan utama mereka adalah agar pemerintah Lebanon menugaskan Komite Nasional Hukum Humaniter Internasional untuk menyusun berkas hukum dan dokumentasi mengenai serangan-serangan tersebut. Berkas itu diharapkan mencakup laporan medis, kesaksian, foto, dan bukti lain yang dapat digunakan di lembaga peradilan dan HAM.

Asosiasi juga meminta Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Informasi Lebanon mengundang delegasi HAM dan media internasional untuk mengunjungi daerah-daerah yang terkena serangan dan berbicara langsung dengan keluarga korban.

Tuntutan lainnya adalah dimulainya langkah diplomatik untuk membawa isu anak-anak Lebanon ke lembaga internasional, termasuk Dewan HAM PBB, UNICEF, serta para pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pernyataan asosiasi juga membebankan tanggung jawab langsung kepada lembaga-lembaga pemerintah Lebanon untuk menjaga bukti, mulai dari laporan medis, video, dan kesaksian saksi hingga sisa-sisa amunisi.

Mereka juga menekankan pentingnya penyediaan layanan medis, psikologis, pendidikan, dan sosial bagi anak-anak yang terdampak, serta keterlibatan keluarga korban dalam setiap proses resmi yang berkaitan dengan kasus anak-anak mereka.

Sementara itu, parlemen Lebanon diminta menjalankan fungsi pengawasannya dan mendukung undang-undang yang memperkuat kewenangan pengadilan Lebanon dalam menangani dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Asosiasi juga meminta agar penyimpanan dan pemeriksaan bukti dilakukan di bawah pengawasan lembaga peradilan yang berwenang.

Lembaga peradilan Lebanon pun diminta menjaga berkas dan kesaksian yang telah dikumpulkan serta menindaklanjuti langkah-langkah hukum yang diperbolehkan oleh peraturan yang berlaku.

Pada saat yang sama, media mendapat permintaan sederhana namun tegas: Anak-anak tidak boleh berubah menjadi sekadar angka yang dilupakan ketika sebuah berita selesai diberitakan. Nama, kisah hidup, dan suara keluarga mereka harus tetap hadir dalam pemberitaan.

Dalam pernyataan asosiasi disebutkan: “Jangan jadikan anak-anak kami sekadar berita yang berlalu begitu saja.” Hal tersebut sejalan dengan kesimpulan hukum dalam laporan inisiatif “Biji-Biji Hati”.

Laporan itu menilai bahwa berulangnya anak-anak menjadi korban di kawasan sipil yang padat penduduk, serta karakter serangan dan konsekuensinya, menimbulkan kebutuhan untuk menyelidiki kemungkinan terjadinya kejahatan perang, dan dalam beberapa kasus, tindakan yang mungkin masuk dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan.

Laporan tersebut menegaskan bahwa langkah pertama dalam setiap proses hukum adalah mendokumentasikan kejadian dan menjaga bukti sebelum bukti tersebut hilang atau rusak.