Pernyataan Keras Organisasi Mobilisasi Rakyat Irak dan Dukungan untuk Faleh al-Fayyad

Melaporkan kantor berita Abna mengutip kantor berita WAA, Organisasi Mobilisasi Rakyat Irak menyebut tuduhan yang dilontarkan terhadap ketua organisasi ini sebagai fitnah dan dengan menekankan bahwa perintah kewaspadaan dan kesiapsiagaan telah dikeluarkan sebelum serangan, mengumumkan penuntutan hukum terhadap penyebar isu.

Organisasi Mobilisasi Rakyat Irak hari ini, Minggu, dengan mengeluarkan pernyataan, mengutuk keras klaim yang diajukan oleh sejumlah tokoh politik terhadap «Faleh al-Fayyad», ketua organisasi ini, yang menyatakan bahwa ia mengetahui rencana serangan ke markas-markas sebelumnya tetapi tidak memberi tahu pasukan, dan menyatakan pernyataan-pernyataan ini sama sekali tidak berdasar dan tanpa bukti apa pun.

Dalam pernyataan Hashd al-Shaabi disebutkan: Sejak dimulainya perkembangan di wilayah tersebut, seluruh pasukan telah dalam keadaan siaga, dan bahkan dua hari sebelum agresi terakhir, perintah-perintah yang diperlukan untuk mematuhi kewaspadaan maksimal dan langkah-langkah keamanan telah dikomunikasikan ke semua unit, yang mencegah kerugian lebih besar. Namun, batalion keempat dari brigade ke-30 tidak menerapkan semua tindakan pencegahan, dan inilah sebabnya mengapa jumlah syuhada terbanyak berasal dari unit ini, dan untuk itu, pimpinan organisasi telah memerintahkan dimulainya penyelidikan terhadap para pejabat terkait untuk menentukan dimensi kelalaian ini dan menetapkan tanggung jawab.

Organisasi ini, dengan menyatakan penyesalan atas eksploitasi darah para syuhada oleh beberapa arus politik, menegaskan: Dalam situasi di mana putra-putra Hashd al-Shaabi tenggelam dalam darah mereka sendiri dan menghadapi agresi biadab, sangat disayangkan bahwa beberapa arus politik berusaha menggunakan darah para syuhada dan korban luka untuk penyelesaian politik dan menyerang para komandan Hashd al-Shaabi.

Hashd al-Shaabi, dengan menekankan bahwa perilaku semacam itu tidak memiliki kaitan dengan tanggung jawab nasional, profesional, dan etis, menyatakan: Organisasi ini menyimpan hak hukumnya untuk menuntut secara peradilan para penyebar berita palsu dan tuduhan tidak berdasar terhadap para komandan dengan tujuan mencemarkan nama baik mereka, dan tanggapan terhadap tuduhan-tuduhan palsu ini akan dilakukan semata-mata dalam kerangka yang menjamin perlindungan hak-hak kolektif dan menempatkan segala sesuatunya pada jalur hukum.