Klaim Wall Street Journal: Trump Ingin Mengakhiri Konfrontasi dengan Iran

Melaporkan kantor berita Abna mengutip surat kabar Amerika The Wall Street Journal, Presiden AS Donald Trump ingin mengakhiri konfrontasi dengan Iran dan mendeklarasikan kemenangan atas negara ini tanpa mencapai kesepakatan nuklir.

Surat kabar ini melaporkan bahwa Trump telah mendiskusikan gagasan ini secara pribadi dengan asisten-asisten seniornya, dan pembukaan kembali Selat Hormuz untuk pelayaran internasional oleh Iran adalah salah satu syarat utamanya.

Para pejabat ini mengatakan kepada Wall Street Journal bahwa jika AS mampu menahan program nuklir (damai) Iran dan lalu lintas di Selat Hormuz dilanjutkan kembali, kemungkinan Trump untuk memperpanjang gencatan senjata «untuk waktu yang tidak ditentukan» akan lebih besar.

Surat kabar Amerika The Wall Street Journal menulis: diharapkan bahwa jika Iran sepenuhnya membuka kembali Selat Hormuz, Trump akan mencabut blokade laut terhadap negara ini. Trump mungkin memperpanjang gencatan senjata dengan syarat program nuklir dibatasi dan pelayaran di Selat Hormuz dilanjutkan. Trump telah mengatakan kepada asistennya bahwa Teheran tidak akan mampu melanjutkan aktivitas nuklirnya selama masa kepresidenannya.