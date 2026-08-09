Melaporkan kantor berita Abna mengutip TASS, Maria Zakharova, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, mengatakan: Sanae Takaichi, Perdana Menteri Jepang, tidak berani mengatakan siapa yang menjatuhkan bom atom di negaranya 81 tahun lalu.

Dalam pidatonya pada upacara peringatan 81 tahun pengeboman atom Nagasaki, Takaichi tidak menyebut bahwa AS telah menjatuhkan bom di kota itu.

Zakharova menulis di Telegram: Apakah kepemimpinan Jepang saat ini percaya bahwa piring terbang atom jatuh di Hiroshima dan Nagasaki? Shiro Suzuki, walikota Nagasaki, memiliki keberanian untuk secara langsung menyatakan bahwa bom dijatuhkan oleh pesawat militer Amerika.

Tiga hari sebelumnya, Kazumi Matsui, walikota Hiroshima, dan Takaichi dalam upacara peringatan tahunan pengeboman, tidak secara langsung menyebut AS sebagai negara yang melakukan serangan nuklir di kota tersebut. Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, juga tidak melakukannya dalam pesannya.