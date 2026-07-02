Percakapan pejabat Rusia dan Turki tentang negosiasi antara Iran dan AS

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip RIA Novosti, Kementerian Luar Negeri Rusia hari ini, Rabu, mengeluarkan pernyataan yang menyatakan: Georgy Borisenko, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, dalam pertemuannya hari ini dengan Tanju Bilgiç, Duta Besar Turki untuk Moskow, membahas kesepakatan (nota kesepahaman) antara Iran dan AS.

Pernyataan Kementerian Luar Negeri Rusia mengenai hal ini menambahkan: Dalam pertemuan ini, juga ditekankan pentingnya kepatuhan penuh semua pihak terkait terhadap kesepakatan ini untuk mencegah meningkatnya kembali ketegangan.

Kementerian Luar Negeri Rusia menambahkan: Kedua pihak juga bertukar pandangan mengenai situasi konflik Palestina dan (rezim) Israel, serta perkembangan di Suriah, Lebanon, dan Libya.