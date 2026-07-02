Eksekusi mati mata-mata Israel dan pelaku pembunuhan komandan Al-Qassam

Menurut laporan kantor berita ABNA, lembaga ini menekankan: Badan-badan keamanan perlawanan, setelah melalui semua tahapan dan tindakan revolusioner, telah melaksanakan hukuman mati terhadap mata-mata (M.M.).

Berdasarkan laporan dinas keamanan perlawanan Palestina, «orang ini dihukum karena bekerja sama dengan badan-badan intelijen rezim Zionis dan terlibat dalam beberapa pembantaian yang mengakibatkan gugurnya sejumlah besar rakyat Palestina selama perang genosida di Jalur Gaza.»

Lembaga keamanan ini menambahkan: Terpidana juga terlibat dalam beberapa operasi pembunuhan terhadap komandan kelompok-kelompok perlawanan, yang terakhir adalah pembunuhan syahid «Izz ad-Din al-Haddad» (Abu Suhaib), komandan staf operasi brigade Al-Qassam – sayap militer gerakan Hamas.

Dinas keamanan perlawanan Palestina, dengan memperingatkan mata-mata rezim Zionis, menekankan: Inilah nasib pasti bagi semua mata-mata dan tentara bayaran yang bekerja sama dengan rencana rezim penjajah untuk melemahkan ketahanan dan persatuan bangsa kita.

Lembaga keamanan ini juga menyerukan kepada semua orang yang telah tersesat dan mengikat nasib mereka kepada para penjajah untuk kembali ke barisan rakyat Palestina sebelum terlambat dan menyerahkan diri kepada badan-badan keamanan perlawanan.

Dinas keamanan perlawanan Palestina pada akhirnya menekankan: Tentara bayaran yang keluar dari barisan nasional ini hanya mewakili diri mereka sendiri, dan tindakan mereka bertentangan dengan adat istiadat dan tradisi asli keluarga-keluarga dan suku-suku Palestina – suku-suku yang selalu memiliki peran nasional dan historis dalam menjaga persatuan internal dan melawan konspirasi musuh dan para antek-anteknya.