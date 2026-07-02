Berakhirnya pertemuan mediator dengan Iran dan AS di Doha; dialog berlanjut

Menurut laporan kantor berita ABNA, «Majed al-Ansari», juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, menyatakan bahwa mediator Qatar dan Pakistan telah menyelesaikan pertemuan terpisah mereka dengan delegasi AS dan Iran di Doha.

Ia menambahkan bahwa mengenai isu-isu yang berkaitan dengan nota kesepahaman antara Iran dan AS, dan berdasarkan hasil pertemuan di Swiss, kemajuan positif telah dicapai.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar juga mengatakan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk melanjutkan dialog, dan diputuskan bahwa waktu pelaksanaan pertemuan berikutnya akan ditentukan pada kesempatan sedekat mungkin.