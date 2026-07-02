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Ghalibaf: Akses inspektur IAEA ke situs-situs yang dibom adalah kebohongan

2 Juli 2026 - 11:59
News ID: 1834419
Source: ABNA
Ghalibaf: Akses inspektur IAEA ke situs-situs yang dibom adalah kebohongan

Ketua tim perunding negara kita mengatakan: Sudah menjadi kewajiban saya untuk melayani seluruh rakyat Iran, apapun selera dan agama mereka.

Menurut laporan kantor berita ABNA, Mohammad Baqer Ghalibaf, Ketua Majelis Syura Islam dan ketua tim perunding negara kita, dalam pidatonya mengatakan: Dalam perundingan Zurich, pembebasan aset dipercepat dan sanksi ditangguhkan.

Ia menekankan: Musuh kita tidak memahami bahasa selain bahasa kekuatan, dan kita harus menghadapinya dengan kekuatan.

Ketua tim perunding negara kita menyatakan: Kita sendiri telah mengesahkan undang-undang di parlemen; Dewan Tinggi Keamanan Nasional juga memiliki keputusan. Berdasarkan undang-undang ini, akses ke situs-situs yang telah dibom dan rusak sama sekali tidak diberikan. Ini adalah undang-undang.

Ghalibaf menekankan: Saat ini, mereka hanya memiliki hak akses ke dua lokasi: satu adalah Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Bushehr, dan yang lainnya adalah Reaktor Teheran. Akses hanya terbatas pada itu saja, dan kami berkomitmen terhadap kewajiban kami dalam hal ini.

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