Ghalibaf: Akses inspektur IAEA ke situs-situs yang dibom adalah kebohongan

Menurut laporan kantor berita ABNA, Mohammad Baqer Ghalibaf, Ketua Majelis Syura Islam dan ketua tim perunding negara kita, dalam pidatonya mengatakan: Dalam perundingan Zurich, pembebasan aset dipercepat dan sanksi ditangguhkan.

Ia menekankan: Musuh kita tidak memahami bahasa selain bahasa kekuatan, dan kita harus menghadapinya dengan kekuatan.

Ketua tim perunding negara kita menyatakan: Kita sendiri telah mengesahkan undang-undang di parlemen; Dewan Tinggi Keamanan Nasional juga memiliki keputusan. Berdasarkan undang-undang ini, akses ke situs-situs yang telah dibom dan rusak sama sekali tidak diberikan. Ini adalah undang-undang.

Ghalibaf menekankan: Saat ini, mereka hanya memiliki hak akses ke dua lokasi: satu adalah Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Bushehr, dan yang lainnya adalah Reaktor Teheran. Akses hanya terbatas pada itu saja, dan kami berkomitmen terhadap kewajiban kami dalam hal ini.