Reaksi Hamas terhadap pengesahan undang-undang larangan penyiaran azan oleh para penjajah

Menurut laporan kantor berita ABNA, Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) pada hari Rabu menanggapi pengesahan rancangan undang-undang larangan penyiaran suara azan di wilayah pendudukan di Knesset rezim Zionis, menyatakan bahwa pengesahan rancangan undang-undang larangan dan pembatasan penyiaran azan di masjid-masjid Al-Quds dan wilayah pendudukan dalam pembacaan pertama merupakan pelanggaran nyata terhadap kebebasan beribadah dan eskalasi baru dalam kerangka perang agama yang dilancarkan para penjajah terhadap bangsa dan tempat-tempat suci kita. Tindakan ini merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap perjanjian dan norma-norma internasional yang menjamin kebebasan menjalankan ritual keagamaan dan perlindungan tempat-tempat ibadah.

Gerakan ini menyatakan: Kekejaman musuh Zionis yang kriminal dalam mengesahkan undang-undang rasis yang menargetkan segala sesuatu yang berkaitan dengan identitas Arab dan Islam, menunjukkan kedalaman ekstremisme yang mendominasi kebijakan rezim ini. Ini menegaskan kelanjutan rencana «Yudaisasi» dengan tujuan menghapus identitas Arab dan Islam bangsa kita, menargetkan Masjid Al-Aqsa dan tempat-tempat suci Islam lainnya, serta upaya memaksakan realitas ilusif yang menargetkan kebebasan beribadah, pemeliharaan masjid dan kehadiran di dalamnya, dan merupakan tantangan terbuka bagi perasaan umat Islam di seluruh dunia.

Dalam pernyataannya, Perlawanan Islam Palestina menyatakan: Kami menegaskan bahwa azan akan tetap menjadi simbol abadi dalam Islam dan bagian tak terpisahkan dari identitas Palestina dan Al-Quds. Undang-undang para penjajah dan tindakan represif mereka tidak akan pernah mampu membungkam suara masjid atau menghapus manifestasi religius dan peradabannya. Sebagaimana kebijakan Yudaisasi tidak akan berhasil mengubah identitas negeri ini atau memalsukan sejarahnya, rezim fasis penjajah tidak akan menuai dari kebijakan dan keputusan ini selain kekalahan dan kekecewaan yang lebih besar.

Hamas di akhir pernyataannya menyatakan: Kami menyerukan kepada massa rakyat Palestina, umat Arab dan Islam, serta lembaga-lembaga keagamaan dan hukum untuk menyatukan upaya dan memperluas mobilisasi mereka untuk membela Masjid Al-Aqsa dan tempat-tempat suci Islam lainnya. Kami juga menekankan pentingnya mendukung ketahanan rakyat Al-Quds, mendukung kehadiran dan keteguhan di Al-Aqsa, melawan segala upaya penjajah untuk merusak kebebasan beribadah, serta mengungkap kebijakan rasis dan agresi mereka yang terus-menerus di semua forum internasional.