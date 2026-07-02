Trump: Kami tidak akan mengizinkan dominasi China atas Terusan Panama

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip jaringan Russia al-Youm, Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, menyatakan bahwa negaranya tidak akan mengizinkan China mengambil alih kendali Terusan Panama.

Ia juga mengkritik pemerintahan Madrid dengan mengatakan: Orang-orang Spanyol adalah anggota NATO, tetapi mereka bukan anggota yang ideal dan tidak berperilaku pantas.

Reaksi Trump ini muncul setelah Spanyol tidak mengizinkan Washington menggunakan pangkalan-pangkalan militernya selama agresi terhadap Iran.

Trump melanjutkan dengan merujuk pada situasi lalu lintas maritim di Selat Hormuz dan mengklaim: Kapal-kapal keluar dari Selat Hormuz dengan volume yang belum pernah terjadi sebelumnya yang belum pernah dilihat siapa pun; kami mencatat rekor-rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan harga minyak juga sedang turun.