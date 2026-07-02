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Trump: Kami tidak akan mengizinkan dominasi China atas Terusan Panama

2 Juli 2026 - 11:57
News ID: 1834413
Source: ABNA
Trump: Kami tidak akan mengizinkan dominasi China atas Terusan Panama

Presiden Amerika Serikat mengklaim bahwa negaranya tidak akan mengizinkan China mendominasi Terusan Panama.

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip jaringan Russia al-Youm, Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, menyatakan bahwa negaranya tidak akan mengizinkan China mengambil alih kendali Terusan Panama.

Ia juga mengkritik pemerintahan Madrid dengan mengatakan: Orang-orang Spanyol adalah anggota NATO, tetapi mereka bukan anggota yang ideal dan tidak berperilaku pantas.

Reaksi Trump ini muncul setelah Spanyol tidak mengizinkan Washington menggunakan pangkalan-pangkalan militernya selama agresi terhadap Iran.

Trump melanjutkan dengan merujuk pada situasi lalu lintas maritim di Selat Hormuz dan mengklaim: Kapal-kapal keluar dari Selat Hormuz dengan volume yang belum pernah terjadi sebelumnya yang belum pernah dilihat siapa pun; kami mencatat rekor-rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan harga minyak juga sedang turun.

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