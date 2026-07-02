Presiden Kuba: Tujuan blokade AS adalah menciptakan kerusuhan sosial

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip jaringan Russia al-Youm, «Miguel Díaz-Canel», Presiden Kuba, menyatakan bahwa blokade dan sanksi AS terhadap negaranya telah mencapai tingkat yang tak tertahankan.

Ia menambahkan bahwa tujuan blokade ini adalah untuk menciptakan kerusuhan sosial di Kuba.

Presiden Kuba juga mengatakan bahwa Havana akan kembali mengangkat masalah pencabutan sanksi di Majelis Umum PBB.

Ia menjelaskan bahwa Kuba setiap tahun mengajukan rancangan resolusi kepada Majelis Umum PBB yang menuntut diakhirinya blokade perdagangan dan ekonomi AS terhadap negaranya – blokade yang telah berlangsung selama lebih dari 60 tahun.

Presiden Kuba akhirnya mencatat bahwa resolusi ini biasanya mendapat dukungan tegas dari mayoritas negara-negara anggota PBB, namun bersifat tidak mengikat dan konsultatif.