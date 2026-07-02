Pejabat Irak: Kerugian akibat korupsi diperkirakan lebih dari dua triliun dolar

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip jaringan Russia al-Youm, «Munir Haddad», penasihat hukum Perdana Menteri Irak «Ali al-Zeydi», menyatakan bahwa anggaran Irak sejak tahun 2003 hingga sekarang, akibat korupsi, telah mengalami kerugian lebih dari dua triliun dolar.

Mengenai pendekatan pemerintah baru Irak dalam kasus korupsi di negara itu, ia menjelaskan bahwa kampanye pemberantasan korupsi berlanjut tanpa garis merah atau batas waktu.

Haddad, merujuk pada volume penggelapan yang luar biasa, menambahkan bahwa angka-angka aset yang dijarah melampaui akal dan logika.

Penasihat hukum Perdana Menteri Irak, mengenai cara penanganan kasus-kasus ini, mengatakan bahwa pengadilan terhadap para terdakwa korupsi akan digelar secara terbuka.

Ia mencatat bahwa tidak ada statistik akhir tentang jumlah yang ditangkap, dan operasi penggerebekan dan penangkapan terus berlangsung setiap hari.

Mengenai kemajuan penyelidikan, Haddad mengatakan bahwa para terdakwa utama telah memberikan pengakuan rinci yang menjadi panduan bagi aparat keamanan dan peradilan dalam menangkap terdakwa lainnya.

Ia juga mengatakan bahwa beberapa orang yang dicari mencoba melarikan diri ke luar Irak atau ke wilayah Kurdistan di utara negara itu.

Penasihat hukum al-Zeydi, mengenai sikap Erbil dalam kasus-kasus korupsi, menambahkan bahwa otoritas wilayah Kurdistan telah bekerja sama dengan kami dan menyerahkan 8 orang yang dicari kepada otoritas federal.

Terakhir, ia menekankan bahwa daftar orang yang ditangkap mencakup pejabat tinggi saat ini, mantan pejabat, dan anggota parlemen.