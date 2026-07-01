Pejabat Senior Militer Israel Akui Serangan Iran Timbulkan Kerusakan Parah pada Iron Dome

Kantor Berita Internasional Ahlulbait - ABNA - Seorang pejabat senior Kementerian Perang rezim Zionis, meskipun mengakui parahnya serangan rudal dan udara Iran selama perang baru-baru ini, mengumumkan bahwa rezim tersebut menghadapi gelombang serangan yang "belum pernah terjadi sebelumnya dan terus menerus" dan saat ini sedang melakukan tes komprehensif untuk menghilangkan kekurangan sistem pertahanan rudal "Iron Dome".

Menurut Middle East Monitor, Moshe Patel, kepala Organisasi Pertahanan Rudal Israel, mengacu pada pengalaman perang baru-baru ini melawan Iran, mengatakan: “Selama perang, kami dihadapkan pada kenyataan yang belum pernah terjadi sebelumnya yaitu serangan udara terus-menerus, yang pengelolaannya memerlukan operasi luar biasa dan dukungan segera dalam kondisi yang sangat sulit.”

Mengkonfirmasi tekanan besar yang disebabkan oleh serangan Iran, ia mengumumkan dimulainya serangkaian tes komprehensif pada sistem pertahanan rudal Iron Dome dan mengumumkan bahwa Kementerian Perang Israel sedang berusaha menghilangkan kekurangan dan kelemahan sistem ini.

Pernyataan pejabat senior militer Israel ini muncul pada saat, selama perang baru-baru ini, Iran menantang bagian dari sistem pertahanan rezim Zionis dengan melakukan gelombang serangan rudal secara berturut-turut, dan kini para pejabat rezim ini telah mengakui volume dan kontinuitas serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan perlunya meninjau kembali kemampuan pertahanan rudal mereka.