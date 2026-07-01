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Klaim Wall Street Journal tentang peringatan Pasukan Pengawal Revolusi Islam kepada Amerika dan Eropa.

1 Juli 2026 - 12:48
News ID: 1834034
Source: ABNA
Klaim Wall Street Journal tentang peringatan Pasukan Pengawal Revolusi Islam kepada Amerika dan Eropa.

Wall Street Journal mengklaim bahwa Pasukan Pengawal Revolusi Islam melalui mediator Qatar telah menyampaikan pesan kepada Amerika dan Eropa bahwa jika sejumlah syarat tidak terpenuhi, Selat Hormuz akan kembali ditutup.

Menurut laporan kantor berita Abna, surat kabar Wall Street Journal dengan mengutip sumber-sumber yang memahami masalah ini mengklaim bahwa Pasukan Pengawal Revolusi Islam melalui mediator Qatar telah menyampaikan pesan peringatan kepada pihak-pihak Barat.

Berdasarkan laporan ini, dalam pesan tersebut ditegaskan bahwa jika jaminan mengenai penerapan kontrol eksklusif Iran atas Selat Hormuz tidak diberikan, dan juga jika Amerika serta negara-negara Barat tidak menghentikan rencana mereka untuk menggunakan jalur selatan selat tersebut, di dekat pantai Oman, Iran akan kembali menutup Selat Hormuz.

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