Pejabat Israel: Dalam Perang dengan Iran, Kami Menghadapi Serangan Rudal yang Belum Pernah Terjadi Sebelumnya

Menurut laporan kantor berita Abna mengutip Al-Yaman Net, «Moshe Patel», Kepala organisasi pertahanan rudal rezim Zionis, menyatakan bahwa rezim tersebut selama perang yang dilancarkannya bersama Amerika Serikat melawan Iran, serta sebagai respons atas jawaban militer Iran, menghadapi serangan rudal yang berkelanjutan dan belum pernah terjadi sebelumnya.

Patel dengan merujuk pada intensitas serangan mengatakan: Israel selama konflik ini telah menghadapi volume tembakan rudal yang belum pernah terjadi sebelumnya.