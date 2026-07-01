Tanker Trackers: Iran Telah Mengekspor 50 Juta Barel Minyak Setelah Pencabutan Blokade

Menurut laporan kantor berita Abna, situs «Tanker Trackers» hari ini, Selasa, melaporkan bahwa Iran sejak pencabutan blokade Amerika telah mengekspor 50 juta barel minyak.

Situs tersebut kemudian menambahkan bahwa sebagian besar negara lain di kawasan ini berada jauh di bawah tingkat ekspor mereka sebelum perang (invasi ilegal Amerika ke Iran).

Perlu dicatat bahwa Tanker Trackers pada tanggal 10 Juni menulis: Selama lima hari terakhir (setelah pencabutan blokade maritim Amerika), Republik Islam Iran telah mengekspor sekitar 18 juta barel minyak mentah, yang total nilainya diperkirakan mencapai 1,44 miliar dolar.