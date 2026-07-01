Aref: Pemakaman Pemimpin Syahid kita akan mengakhiri kesedihan historis dari pemakaman-pemakaman Syiah yang tertindas.

Menurut laporan kantor berita Abna, Mohammad Reza Aref menulis di akun media sosialnya: «Sejarah Syiah penuh dengan kepedihan pemakaman-pemakaman yang sunyi dan tertindas – dari Madinah hingga Tus. Tetapi takdir kita dan orang-orang merdeka di dunia adalah mewujudkan pemakaman yang seluas seluruh dunia, megah dan tak tertandingi, untuk Imam syahid kita, Khamenei yang terkasih.»

Ia menambahkan: «Saya percaya bahwa Iran yang perkasa dan umat Islam akan turun ke lapangan dengan segenap kekuatan untuk perpisahan bersejarah ini.»