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Aref: Pemakaman Pemimpin Syahid kita akan mengakhiri kesedihan historis dari pemakaman-pemakaman Syiah yang tertindas.

1 Juli 2026 - 12:47
News ID: 1834033
Source: ABNA
Aref: Pemakaman Pemimpin Syahid kita akan mengakhiri kesedihan historis dari pemakaman-pemakaman Syiah yang tertindas.

Wakil Presiden Pertama Iran mengatakan: «Pemakaman Pemimpin Syahid kita akan mengakhiri kesedihan historis dari pemakaman-pemakaman Syiah yang selalu dilakukan dalam penindasan. Saya percaya bahwa Iran yang perkasa dan umat Islam akan turun ke lapangan dengan segenap kekuatan untuk perpisahan bersejarah ini.»

Menurut laporan kantor berita Abna, Mohammad Reza Aref menulis di akun media sosialnya: «Sejarah Syiah penuh dengan kepedihan pemakaman-pemakaman yang sunyi dan tertindas – dari Madinah hingga Tus. Tetapi takdir kita dan orang-orang merdeka di dunia adalah mewujudkan pemakaman yang seluas seluruh dunia, megah dan tak tertandingi, untuk Imam syahid kita, Khamenei yang terkasih.»

Ia menambahkan: «Saya percaya bahwa Iran yang perkasa dan umat Islam akan turun ke lapangan dengan segenap kekuatan untuk perpisahan bersejarah ini.»

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