Vance: Trump Ingin Melanjutkan Negosiasi dengan Iran dengan Komitmen yang Dapat Diverifikasi

Menurut laporan kantor berita Abna, J.D. Vance, Wakil Presiden Amerika Serikat, dengan merujuk pada proses negosiasi dengan Iran, mengklaim bahwa dialog teknis antara kedua pihak sedang berlangsung berdasarkan negosiasi sebelumnya.

Ia juga mengklaim bahwa Donald Trump ingin melanjutkan jalur diplomatik dengan Iran, tetapi proses ini harus didasarkan pada komitmen yang memungkinkan untuk diverifikasi.

Vance melanjutkan klaimnya dengan mengatakan: Pembongkaran program nuklir Iran harus dikonfirmasi melalui inspeksi yang berkelanjutan dan dapat diverifikasi.

Wakil Presiden Amerika Serikat menambahkan bahwa Trump telah memerintahkan untuk terlebih dahulu menggunakan "nota kesepahaman" untuk mengembalikan minyak ke pasar global dan memperkuat pasokan energi dunia, dan kemudian mengevaluasi perkembangan tahap selanjutnya dari negosiasi.

Wakil Presiden Amerika Serikat mengklaim bahwa Washington menghadapi dua pilihan mengenai Iran: baik berusaha mencapai kesepakatan jangka panjang dengan Teheran – dengan syarat perubahan perilaku Iran – atau memperkuat pencapaian yang telah diperoleh sejauh ini.

Ia menambahkan: "Masih ada tingkat ketidakpastian yang signifikan mengenai jalannya peristiwa, dan tidak ada yang dapat memprediksi dengan yakin tindakan apa yang akan diambil Iran."