Aoun Meminta AS Menekan Israel untuk Keluar dari Lebanon Selatan

Menurut laporan kantor berita "Abna", Kepresidenan Lebanon mengumumkan bahwa Joseph Aoun menerima panggilan telepon dari Donald Trump, rekannya dari AS, pada kesempatan penandatanganan kesepakatan kerangka kerja.

Berdasarkan pernyataan Kepresidenan Lebanon, Aoun dalam pembicaraan itu menekankan bahwa pemerintah Lebanon akan bertanggung jawab atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam kesepakatan tersebut.

Aoun menyatakan harapannya agar AS berperan dalam mencegah segala pelanggaran terhadap kesepakatan dan menjamin pelaksanaan penuh komitmen-komitmen.

Menurut laporan ini, Aoun meminta Trump agar Washington menekan Israel untuk menarik diri dari wilayah-wilayah pendudukan di Lebanon selatan.

Kepresidenan Lebanon menambahkan bahwa Aoun juga berterima kasih kepada Trump atas dukungannya terhadap Lebanon, penegakan hukum, serta lembaga-lembaga konstitusional dan keamanan negara ini.

Lembaga Lebanon ini menambahkan bahwa dalam panggilan telepon tersebut, Trump juga mengatakan kepada Aoun bahwa AS akan mendukung ekonomi Lebanon dan pasukan keamanan legal negara tersebut.

Berdasarkan laporan ini, Trump mengklaim bahwa negaranya tidak akan mengeluarkan biaya apa pun untuk mendukung kedaulatan Lebanon dan memperluas kendali pemerintah melalui angkatan bersenjata negara tersebut.