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Operasi Roket dan Drone Tegas Sepah dalam Menanggapi Agresi Amerika Serikat

28 Juni 2026 - 13:05
News ID: 1832651
Source: ABNA
Operasi Roket dan Drone Tegas Sepah dalam Menanggapi Agresi Amerika Serikat

Hubungan Masyarakat Pasukan Pengawal Revolusi Islam (Sepah) dalam sebuah pernyataan resmi mengumumkan tanggapan tegas dari angkatan laut dan angkatan udara-antariksa Sepah terhadap agresi terbaru Amerika Serikat.

Menurut laporan kantor berita "Abna", Humas Sepah dalam pernyataannya mengonfirmasi jawaban keras dari kekuatan laut dan angkasa Sepah terhadap pelanggaran terbaru AS, dan menekankan: "Mulai sekarang, kapal-kapal yang melanggar akan ditindak lebih keras daripada sebelumnya, dan setiap kemungkinan agresi musuh dengan dalih apa pun, meskipun seperti tadi malam dan malam ini yang menyasar objek-objek tidak penting, akan mendapat respons yang menghancurkan. Musuh harus tahu bahwa pelanggaran gencatan senjata bertentangan dengan butir 1 nota kesepahaman Islamabad dan akan mengakibatkan penghentian total seluruh proses."

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