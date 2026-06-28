Jamaah Islam Lebanon: Israel Harus Keluar Sepenuhnya dari Wilayah Lebanon

Menurut laporan kantor berita "Abna", Jamaah Islam Lebanon pada hari Sabtu dalam sebuah pernyataan resmi menyatakan bahwa kriteria untuk meninjau setiap kesepakatan adalah perlindungan kedaulatan penuh Lebanon, jaminan penarikan rezim Zionis dari seluruh wilayah pendudukan, penghentian agresi, pembebasan tawanan, dan kembalinya warga negara tersebut ke daerah selatan dengan aman.

Dalam pernyataan itu disebutkan: "Keputusan tentang perang dan damai harus diambil secara nasional dan bertanggung jawab, tanpa pengaruh dari luar. Segala perdebatan tentang monopoli senjata di tangan pemerintah tidak boleh terjadi di bawah tekanan pendudukan dan ancaman, melainkan harus dilakukan melalui dialog nasional yang serius dan kajian strategi pertahanan menyeluruh untuk memperkuat kekuatan militer dalam rangka melindungi perbatasan dan rakyat."

Jamaah Islam Lebanon memperingatkan tentang mengaitkan penarikan rezim Zionis dengan persyaratan keamanan yang dapat diubah atau ditunda, serta membatasi hak Lebanon untuk membela diri.

Kelompok ini menambahkan: "Pendudukan harus diakhiri, dan penarikan Israel harus dilakukan sepenuhnya berdasarkan jadwal waktu yang jelas serta jaminan Arab dan internasional."