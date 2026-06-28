Eisenkot: Netanyahu Tidak Layak Memberi Nasihat Moral

Menurut laporan kantor berita "Abna", «Gadi Eisenkot», mantan Kepala Staf Angkatan Darat rezim Zionis dan anggota Knesset saat ini, berkata kepada Netanyahu: «Seorang perdana menteri yang secara membabi buta menjerumuskan kita ke titik terendah dalam sejarah dan bertindak dengan memicu perpecahan serta memprovokasi masyarakat, tidak layak bagi penduduk (wilayah pendudukan) dan tidak memiliki kewenangan untuk memberi nasihat moral tentang persatuan.»

Beberapa hari lalu, ia juga menerbitkan artikel di surat kabar «Yedioth Ahronoth» yang menulis: «Lebanon telah menjadi kuburan politik bagi perdana menteri (rezim) Israel, dari Menachem Begin hingga Ehud Olmert, dan kini Netanyahu pun terbenam di dalamnya sampai ke leher.»