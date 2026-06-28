  1. Home
  2. melayani
  3. Berita Asia Barat dan Timur Tengah

Eisenkot: Netanyahu Tidak Layak Memberi Nasihat Moral

28 Juni 2026 - 13:03
News ID: 1832648
Source: ABNA
Eisenkot: Netanyahu Tidak Layak Memberi Nasihat Moral

Seorang anggota Knesset rezim Zionis dan salah satu tokoh senior oposisi terhadap kabinet Tel Aviv mengkritik keras Benjamin Netanyahu dan menyebutnya bertanggung jawab atas kondisi kritis Israel saat ini.

Menurut laporan kantor berita "Abna", «Gadi Eisenkot», mantan Kepala Staf Angkatan Darat rezim Zionis dan anggota Knesset saat ini, berkata kepada Netanyahu: «Seorang perdana menteri yang secara membabi buta menjerumuskan kita ke titik terendah dalam sejarah dan bertindak dengan memicu perpecahan serta memprovokasi masyarakat, tidak layak bagi penduduk (wilayah pendudukan) dan tidak memiliki kewenangan untuk memberi nasihat moral tentang persatuan.»

Beberapa hari lalu, ia juga menerbitkan artikel di surat kabar «Yedioth Ahronoth» yang menulis: «Lebanon telah menjadi kuburan politik bagi perdana menteri (rezim) Israel, dari Menachem Begin hingga Ehud Olmert, dan kini Netanyahu pun terbenam di dalamnya sampai ke leher.»

Your Comment

You are replying to: .
captcha