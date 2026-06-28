Peringatan Partai Lebanon tentang Bahaya Kesepakatan dengan Rezim Zionis

Menurut laporan kantor berita "Abna", partai "Shabiba" Lebanon dalam pernyataan resminya menanggapi kesepakatan yang ditandatangani antara pemerintah pro-Barat Lebanon dan rezim Zionis, menyatakan bahwa setiap kesepakatan harus dikaji dari sudut pandang melindungi kedaulatan Lebanon dan hak-hak rakyatnya, bukan berdasarkan apakah pihak Zionis atau pihak lain menyambutnya.

Dalam pernyataan tersebut disebutkan: "Setiap kerangka yang mengikat Lebanon tanpa jaminan yang jelas, namun di sisi lain memberikan ruang aman bagi Israel untuk melanjutkan agresinya, adalah patut dipertanyakan."

Lebih lanjut ditegaskan: "Selama pendudukan atas wilayah-wilayah pendudukan dan Palestina masih berlangsung, Israel akan tetap menjadi negara penjajah dan musuh historis bagi sebagian besar warga Lebanon dan bangsa Arab. Kami memperingatkan bahwa kabinet Netanyahu akan menggunakan kesepakatan ini untuk kepentingan politik dan militernya serta memaksakan persamaan-persamaan baru kepada Lebanon. Pengorbanan perlawanan terhadap musuh Zionis sejak 1948 hingga invasi ke Lebanon pada 1982 dan agresi-agresi lainnya tidak dapat diabaikan. Darah para syuhada dan martabat Lebanon tidak dapat diperjualbelikan atau dinegosiasikan. Setiap kesepakatan yang tidak mempertimbangkan kedaulatan negara dan penghentian agresi musuh adalah ditolak."