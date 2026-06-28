Klaim Netanyahu: Pemerintah Beirut Menyetujui Kehadiran Kami di Lebanon Selatan

Menurut laporan kantor berita "Abna", Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri rezim Zionis, mengklaim: "Israel dan Lebanon telah mencapai kesepakatan untuk membentuk dua zona keamanan guna pelaksanaan uji coba rencana pelucutan senjata Hizbullah."

Netanyahu "mengungkapkan" persetujuan pemerintah Beirut terhadap pendudukan Lebanon dan mengatakan: "Amerika Serikat dan Lebanon telah menyetujui kelanjutan kehadiran kami di zona keamanan Lebanon selatan."

Melanjutkan klaimnya, ia menambahkan: "Kami telah mencapai kerangka kesepakatan yang dapat mengarah pada penghentian konflik dengan Lebanon."

Netanyahu mengklaim bahwa kesepakatan ini merupakan hasil dari pukulan-pukulan yang ditujukan kepada Hizbullah.

Melanjutkan arogannya terhadap perlawanan Lebanon, ia mengklaim: "Kami terus menghancurkan infrastruktur Hizbullah di Lebanon selatan, dan masih banyak misi yang tersisa."

Perdana Menteri rezim Zionis, yang meminta bantuan AS untuk menahan serangan Hizbullah, juga mengklaim: "Kami telah menghancurkan sekitar 90 persen gudang rudal Hizbullah."

Ia menambahkan: "Kami menguasai wilayah Shaqif di Lebanon selatan dan akan tetap di sana."

Netanyahu mengklaim: "Saya telah menekankan kepada pasukan Israel untuk memiliki kebebasan bertindak dalam menghadapi ancaman apa pun di Lebanon."

Perdana Menteri rezim Zionis menambahkan dalam klaimnya: "Saya menentang segala upaya untuk memaksa penarikan pasukan Israel dari Lebanon, dan kini Washington dan Beirut mengatakan kepada Tehran bahwa hal ini tidak ada hubungannya dengan mereka."

Dengan membanggakan pencapaiannya, ia mengklaim: "Kesepakatan dengan Lebanon dapat berubah menjadi kesepakatan damai."

Netanyahu mengklaim: "Kesepakatan ini akan memperkuat kekuatan Israel dan Lebanon serta melemahkan kekuatan Iran dan Hizbullah."