Agresi Kembali AS ke Iran dan Pelanggaran Gencatan Senjata atas Perintah Langsung Trump

Menurut laporan kantor berita "Abna" yang mengutip Axios, seorang pejabat AS, dengan mengonfirmasi pelanggaran gencatan senjata lagi oleh Washington, mengklaim: "Militer AS melakukan serangan terhadap target-target di Iran sebagai tanggapan atas serangan Iran hari Sabtu terhadap sebuah kapal tanker komersial."

CENTCOM juga secara resmi mengkonfirmasi agresi ini.

Komando Pusat AS untuk Timur Tengah (CENTCOM) mengumumkan bahwa pasukan AS atas perintah langsung Donald Trump telah melakukan serangan tambahan terhadap berbagai target di wilayah Iran.

Lembaga AS ini mengklaim bahwa serangan-serangan ini menyusul serangan terakhir Iran terhadap kapal tanker komersial "Kiko" berbendera Panama, yang menjadi sasaran drone serang Iran.

CENTCOM mengklaim bahwa setelah serangan AS pada hari Jumat, Iran diberi kesempatan untuk mematuhi kesepakatan gencatan senjata, tetapi Tehran tidak menerima kesempatan itu dan terus melakukan tindakan permusuhannya.

CENTCOM, tanpa menyebut pelanggaran berulang gencatan senjata oleh AS, menyatakan bahwa dalam serangan ini pesawat tempur AS menargetkan infrastruktur militer Iran termasuk sistem pengawasan, jaringan komunikasi, dan situs pertahanan udara.

CENTCOM dalam kelanjutan pernyataannya mengklaim: "Serangan kami menargetkan kemampuan Iran dalam pemasangan ranjau."

Komando Pusat AS di akhir pernyataannya, dengan mengklaim kesiapan penuh pasukannya, menyatakan bahwa lalu lintas kapal-kapal komersial melalui Selat Hormuz terus berlangsung tanpa gangguan, dan pasukan AS jika diperlukan, dengan kewaspadaan penuh siap memberikan pukulan-pukulan tegas.

Seorang pejabat senior AS juga mengatakan kepada Fox News bahwa cakupan serangan terbaru lebih besar daripada operasi semalam.

Pejabat AS ini menambahkan: "Pasukan gabungan AS dan Bahrain juga berhasil menembak jatuh 9 drone Iran yang diluncurkan semalam ke arah pangkalan-pangkalan AS di Bahrain."