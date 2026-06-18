Syekh Naim Qassem: Perlawanan Lebanon Melakukan 3185 Operasi; Israel Akan Pergi

Sebagaimana dilaporkan oleh kantor berita "Abna" mengutip "Al-Manar", Syekh Naim Qassem, Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon, dalam upacara Asyura di dekat makam Sayyed Hassan Nasrallah mengatakan: Hari ini kita melaksanakan upacara Asyura di samping makam Sayyed para syuhada umat, Sayyed Hassan Nasrallah, dan kita memperoleh berkah dari tempat agung ini; karena beliau hadir dalam upacara-upacara penghormatan ini, sebab beliau adalah inspirator, pendiri, dan pembangun jalan ini.

Syekh Naim Qassem kemudian membahas perkembangan di kawasan dan mengatakan: Kami mengucapkan selamat kepada rakyat Iran, gerakan Perlawanan, serta bangsa-bangsa dan negara-negara di kawasan dan dunia yang merindukan kemerdekaan dan kebebasan, atas kemenangan besar ini.

Ia juga berterima kasih kepada Republik Islam Iran dan menyatakan: Kami berterima kasih kepada Republik Islam Iran karena telah menghubungkan medan Lebanon sebagai Perlawanan dan bangsa dengan kesiapan untuk berkorban dan memaksa rezim Zionis menghentikan agresinya.

Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon melanjutkan: Tujuan perang ini adalah menjatuhkan sistem Iran, tetapi demonstrasi kekuatan Amerika dipatahkan, dan proyek kolonial Washington terhadap Iran gagal.

Ia menambahkan: Janganlah meremehkan perang yang dilancarkan terhadap Iran; karena tujuannya adalah menjatuhkan sistem Iran dan menghancurkan kehidupan yang bermartabat dan merdeka di Iran yang revolusioner, tetapi tujuan ini gagal dan jalannya peristiwa berubah.

Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon selanjutnya mengatakan: Keperkasaan Amerika telah dipatahkan dan proyek kolonial Washington terhadap Iran telah gagal. Keseimbangan kekuatan di kawasan akan berubah.

Dalam bagian lain pidatonya yang merujuk pada situasi Lebanon, ia mengatakan: Perlawanan di Lebanon menghadapi agresi rezim Zionis, dan tanda-tanda menunjukkan bahwa rezim ini menginginkan Lebanon yang lemah agar dapat mendudukinya dan mencaploknya.

Naim Qassem menambahkan: Fakta-fakta yang ada menunjukkan ekspansionisme Israel. Perlawanan di Lebanon menghadapi agresi Israel, dan bukti-bukti menunjukkan bahwa Israel menginginkan Lebanon yang lemah untuk diduduki dan dicaplok. Perdana Menteri musuh secara terbuka telah mendeklarasikan proyek «Israel Raya».

Ia menekankan: Proyek Israel di Lebanon adalah penghapusan sosial, militer, dan kultural Hizbullah, yang berarti penghancuran sebagian besar rakyat Lebanon melalui pembunuhan, pengusiran, dan pemindahan ke tempat-tempat lain, untuk memudahkan pencaplokan Lebanon.