Qalibaf: Iran dan China Akan Menjadi Poros Blok-Blok Regional Baru

Sebagaimana dilaporkan oleh kantor berita "ABNA", Mohammad Baqer Qalibaf, Ketua Majelis Syura Islam dan Perwakilan Khusus Iran untuk urusan China, pagi ini (Rabu, 27 Khordad / 17 Juni) dalam "rapat konsultasi Perwakilan Khusus untuk urusan China dengan Kamar Dagang Iran" yang dihadiri oleh sekelompok perwakilan organisasi, anggota komisi ekonomi Kamar Dagang, dan manajer senior ekonomi negara, menyampaikan pidato.

Qalibaf, dengan menekankan posisi saat ini Republik Islam Iran di kancah global, mengatakan: Saya percaya bahwa Iran Islam saat ini, bahkan dibandingkan dengan hari-hari awal kemenangan revolusi, lebih dikenal di dunia, dan dunia setelah 47 tahun menyaksikan Iran yang lain. Cukup lihat peristiwa dan perubahan setahun terakhir, dari Khordad tahun lalu hingga Khordad tahun ini, untuk melihat peristiwa besar apa yang telah terjadi di dalam dan luar negeri.

Ia menambahkan: Tetapi hari ini kita menyaksikan martabat, kekuatan, dan posisi yang berbeda dari Republik Islam Iran di antara bangsa-bangsa dan negara-negara, dan ini adalah peluang terbesar di hadapan kita.

Qalibaf, dengan menyatakan bahwa posisi China unik bagi kita, mengatakan: China harus percaya dan akan percaya bahwa kita bukan hanya pelanggan atau mitra dagang, tetapi mitra dalam arti sebenarnya.

Ia menambahkan: Mengingat kondisi kawasan, teman-teman dengan cermat mengatakan bahwa kita memerlukan pembentukan blok-blok baru (koalisi regional), tentu saja blok-blok ini sebagian telah terbentuk, dan di setiap blok yang akan terbentuk di masa depan, dua negara Iran dan China pasti akan hadir dan akan menjadi poros dari pengelompokan blok-blok ini.