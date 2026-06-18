Sebagaimana dilaporkan oleh kantor berita "Abna" mengutip media informasi perlawanan, rezim Zionis mengakui kerugian besar di antara tentaranya di front selatan Lebanon selama 24 jam terakhir.

Menurut laporan ini, tentara rezim Zionis mengumumkan bahwa mereka telah mengizinkan publikasi berita tewasnya «Alexander Filin» – salah satu tentara Divisi 36 dengan pangkat Sersan Satu – akibat ledakan bom di wilayah Litani.

Demikian pula, wakil komandan Divisi 36 tentara pendudukan dengan pangkat kolonel, komandan batalion brigade logistik 556, dan salah satu tentara cadangan terluka dalam kondisi sedang. Dalam insiden ini, satu perwira, dua tentara cadangan pria, dan satu tentara cadangan wanita juga mengalami luka ringan.

Saluran 12 Israel melaporkan bahwa insiden di mana satu tentara Israel tewas dan tujuh tentara lainnya termasuk wakil komandan Divisi 36 terluka, terjadi pada pukul 17.00 hari Rabu di desa Al-Tayyiba di Lebanon selatan. Penilaian menunjukkan bahwa pasukan Hizbullah memasuki desa ini dan memasang ranjau di jalur konvoi militer Israel.

Insiden berat bagi tentara pendudukan ini terjadi hanya beberapa jam setelah terlukanya lima tentara lainnya dalam serangan Hizbullah dengan dua drone peledak terhadap satu unit militer dan tim penyelamat yang dikirim ke unit tersebut; kondisi beberapa korban luka dilaporkan kritis.

Sebuah media Ibrani juga melaporkan: Hizbullah memburu perwira senior Israel di Lebanon.