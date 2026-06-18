Qalibaf: Iran Mengalahkan Tujuan AS dan Rezim Zionis dalam Perang Terbaru

Seperti dilaporkan oleh koresponden "Abna", Mohammad Baqer Qalibaf dalam wawancara khusus berita, dengan menyatakan bahwa setelah Revolusi Islam dapat disebutkan beberapa periode penting perundingan dan pertentangan politik, mengemukakan: kenangan perundingan nuklir dan JCPOA (Rencana Aksi Komprehensif Bersama) telah bertahun-tahun menjadi wacana di ruang politik negara, namun perundingan dan perkembangan terkait perang-perang terbaru, khususnya perang ketiga dalam setahun terakhir, memiliki dimensi yang berbeda dari berbagai aspek.

Ia menambahkan: peristiwa ini dari segi cakupan dan pengaruhnya merupakan peristiwa besar. Meskipun Republik Islam Iran berada di kawasan dan mungkin medan konflik dianggap regional, namun dampak dan konsekuensinya sepenuhnya global, dan hari ini kita menyaksikan pengaruh-pengaruh tersebut.

Ketua Majelis, dengan merujuk pada dimensi geopolitik pertentangan ini, menegaskan: jika kita melihat masalah ini dari sudut pandang geografi politik, kita berhadapan dengan perang yang memiliki dampak internasional. Kekuatan militer nomor satu dan kekuatan ekonomi nomor satu dunia, bersama dengan rezim Zionis yang memiliki kemampuan nuklir dan kapasitas militer yang signifikan, berhadapan dengan Republik Islam Iran.

Qalibaf melanjutkan: pertentangan ini bukan hanya pertempuran militer, tetapi juga berlangsung dalam dimensi ekonomi, politik, dan teknologi. Sebenarnya, dua pendekatan dan dua front saling berhadapan; di satu sisi pendekatan imperialis dan di sisi lain pendekatan tauhid dan front kebenaran.

Ia menekankan: menurut saya, mengkaji dimensi perang ini sangat patut diperhatikan dan penuh pelajaran. Saya juga telah mengatakan sebelumnya bahwa dalam pertentangan ini kita menang atas AS dan rezim Zionis; karena mereka memasuki medan perang dengan tujuan-tujuan tertentu, tetapi tidak mencapai satu pun dari tujuan yang dideklarasikan.

Ketua Majelis mengingatkan: meskipun pihak lawan memiliki berbagai keunggulan militer, ekonomi, dan teknologi, hasil yang dicapai menunjukkan bahwa tujuan yang ditetapkan oleh AS dan rezim Zionis tidak terwujud.