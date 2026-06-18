Nota Kesepahaman Ditandatangani oleh Presiden Iran dan Amerika Serikat

Sebagaimana dilaporkan oleh kantor berita "Abna", Ismail Baghaei, juru bicara Kementerian Luar Negeri negara kita, dalam wawancara televisi mengatakan: sampai saat ini rencana kami belum berubah, dan pertemuan Swiss tetap akan dilaksanakan.

Ia menambahkan: mengenai cara penandatanganan teks nota kesepahaman, ide-ide baru telah diajukan, salah satunya adalah teks ditandatangani oleh para presiden kedua negara; kami sedang mengkaji hal ini, dan dari beberapa segi hal ini mungkin lebih baik.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri, dengan menyatakan bahwa pertemuan Swiss tetap berlaku dan akan menjadi awal perundingan untuk kesepakatan selanjutnya, menjawab pertanyaan tentang bagaimana para presiden kedua negara akan menandatangani teks ini jika mereka menginginkannya — apakah akan dari jarak jauh atau tatap muka — mengatakan: seperti yang saya katakan, ide-ide telah diajukan untuk penandatanganan teks oleh presiden kedua negara, dan ide-ide ini sedang dikaji; jika membuahkan hasil, penandatanganan ini akan dilakukan dari jarak jauh.

Baghaei menegaskan: saat ini saya berbicara dengan Anda, saya menduga bahwa teks telah secara resmi ditandatangani oleh presiden kedua negara. Dini hari Kamis 28 Khordad (18 Juni), direncanakan akan ditandatangani, dan saya menduga bahwa penandatanganan telah terjadi.

Menjawab pertanyaan tentang tindakan apa yang telah disiapkan untuk mencegah Amerika menggunakan pertemuan Swiss untuk tujuan pertunjukan, ia juga mencatat: semua pertimbangan dalam hal ini diperhatikan, dan kami berusaha untuk mengadakan pertemuan ini tanpa dampak samping yang tidak perlu.

Baghaei juga menjawab pertanyaan tentang teks nota kesepahaman Islamabad dan teks-teks yang diterbitkan dalam beberapa hari terakhir oleh beberapa media, termasuk media Barat, dengan mengatakan: kurang lebih dalam beberapa minggu terakhir ini, seiring dengan kemajuan pembicaraan, kami telah memberikan penjelasan tentang teks dalam wawancara kami. Teks ini berukuran sekitar satu setengah halaman dan memiliki 14 paragraf.