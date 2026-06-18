Media Zionis: Pemilih Netanyahu Mengalami Masalah Psikologis

Sebagaimana dilaporkan oleh kantor berita "Abna" mengutip jaringan "Al-Mayadeen", sebuah media Zionis dalam kritik tajam terhadap Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri rezim Israel, menyatakan: "Orang gila mana yang akan memilih Netanyahu? Entah dia tidak sehat secara mental atau dia bodoh."

Media ini, dengan mengajukan pertanyaan ini, melontarkan kritik pedas terhadap kinerja kabinet Netanyahu dan kebijakan-kebijakannya.

Pernyataan yang dilontarkan mencerminkan meningkatnya perpecahan dan kritik internal di dalam rezim Israel terhadap kinerja kabinet Netanyahu, terutama di bidang perang, masalah keamanan, dan perkembangan politik terkini.

Berita ini dipublikasikan setelah berdasarkan jajak pendapat terbaru yang dilakukan di wilayah-wilayah pendudukan, Netanyahu dan sekutunya menikmati dukungan paling rendah di wilayah-wilayah pendudukan.