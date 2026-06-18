Nota Kesepahaman Iran dan Amerika Serikat Menurut Pejabat Gedung Putih

Sebagaimana dilaporkan oleh kantor berita "Abna" mengutip jaringan "Al-Jazeera", seorang pejabat Gedung Putih menyatakan bahwa teks nota kesepahaman antara Iran dan AS yang akan ditandatangani di Swiss mencakup 14 poin, dan pertemuan mendatang di negara ini akan memainkan peran yang menentukan dalam mengubah nota kesepahaman ini menjadi kesepakatan yang komprehensif.

Tentang nota kesepahaman Iran dan AS, ia mengatakan bahwa poin pertama nota kesepahaman menekankan penghentian segera operasi militer di semua front, termasuk Lebanon, dan AS, Iran, dan sekutu mereka berkomitmen untuk tidak melakukan tindakan militer apa pun terhadap satu sama lain selanjutnya.

Pejabat Gedung Putih ini, yang namanya tidak disebutkan, melanjutkan: Nota kesepahaman ini juga menekankan rasa hormat timbal balik terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah kedua negara serta tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri masing-masing.

Menurut ketentuan kesepakatan ini, Teheran dan Washington juga telah berkomitmen untuk bernegosiasi mengenai kesepakatan final dalam waktu 60 hari, dengan kemungkinan perpanjangan melalui kesepakatan bilateral.

Pejabat Gedung Putih menambahkan bahwa Washington juga telah berkomitmen untuk memulai proses pencabutan blokade laut terhadap Iran dan mengakhirinya sepenuhnya dalam waktu 30 hari.

Menurut pejabat AS ini, "Iran juga dijadwalkan untuk berkonsultasi dengan koordinasi negara-negara Teluk dan dalam dialog dengan Oman tentang pengelolaan lalu lintas di Selat Hormuz."

Pejabat AS ini menambahkan: Berdasarkan nota kesepahaman ini, AS telah berkomitmen untuk menyusun rencana rekonstruksi Iran dengan kerja sama mitra regionalnya.

Ia mengatakan: Nilai rencana ini diumumkan sebesar 300 miliar dolar dan mekanisme pelaksanaannya akan ditentukan dalam kesepakatan final.

Pejabat AS ini menambahkan: Washington juga telah berkomitmen untuk mencabut sanksi terhadap Iran sesuai dengan jadwal waktu dan dalam kerangka kesepakatan final.

Ia menyimpulkan dengan mengatakan: Iran juga telah menekankan bahwa ia tidak akan berupaya memperoleh atau mengembangkan senjata nuklir.