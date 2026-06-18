Trump: Kami Telah Menandatangani Nota Kesepahaman

Sebagaimana dilaporkan oleh kantor berita "Abna", koresponden situs berita "Axios" melaporkan dengan mengutip pejabat AS bahwa negara ini dan Iran hari ini telah menandatangani secara elektronik nota kesepahaman terkait penghentian perang.

Axios juga mengumumkan bahwa nota kesepahaman ini telah memasuki tahap implementasi setelah penandatanganan elektronik.

Axios juga melaporkan bahwa Trump secara pribadi menandatangani salinan nota kesepahaman dengan Iran selama makan malam dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Versailles, dan gambar kesepakatan yang telah ditandatangani juga dikirimkan ke Iran dan negara-negara mediator.

Seorang pejabat Gedung Putih yang namanya tidak disebutkan juga mengatakan kepada Al-Mayadeen bahwa AS dan Iran malam ini telah menandatangani secara elektronik nota kesepahaman penghentian perang dan kesepakatan ini telah memasuki tahap implementasi.

Kantor berita Reuters juga melaporkan dengan mengutip pejabat Gedung Putih bahwa Trump telah menandatangani nota kesepahaman dengan Iran.