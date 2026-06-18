  1. Home
  2. melayani
  3. Berita Amerika

Kritik Trump terhadap Netanyahu: Bertindak Terlalu Tergesa-gesa

18 Juni 2026 - 11:37
News ID: 1828765
Source: ABNA
Kritik Trump terhadap Netanyahu: Bertindak Terlalu Tergesa-gesa

Presiden Amerika Serikat setelah menandatangani nota kesepahaman dengan Iran dan karena penghalangan berulang kali oleh Perdana Menteri rezim Zionis, mengkritiknya dan menyebutnya sebagai orang yang tergesa-gesa.

Sebagaimana dilaporkan oleh kantor berita "Abna", Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, dalam wawancara dengan surat kabar "The Wall Street Journal" pertama-tama memuji Netanyahu, mengatakan: "Tentu saja, ia kadang-kadang bertindak terlalu tergesa-gesa."

Presiden Amerika Serikat juga menyatakan bahwa Netanyahu dalam beberapa aspek perang mengejar tujuan yang berbeda.

Pernyataan Trump ini disampaikan setelah penandatanganan nota kesepahaman dengan Iran.

Trump saat meninggalkan Istana Versailles di Prancis, dengan mengonfirmasi penandatanganan nota kesepahaman ini, mengatakan: "Saya telah menandatangani nota kesepahaman dengan Iran."

Your Comment

You are replying to: .
captcha