Kritik Trump terhadap Netanyahu: Bertindak Terlalu Tergesa-gesa

Sebagaimana dilaporkan oleh kantor berita "Abna", Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, dalam wawancara dengan surat kabar "The Wall Street Journal" pertama-tama memuji Netanyahu, mengatakan: "Tentu saja, ia kadang-kadang bertindak terlalu tergesa-gesa."

Presiden Amerika Serikat juga menyatakan bahwa Netanyahu dalam beberapa aspek perang mengejar tujuan yang berbeda.

Pernyataan Trump ini disampaikan setelah penandatanganan nota kesepahaman dengan Iran.

Trump saat meninggalkan Istana Versailles di Prancis, dengan mengonfirmasi penandatanganan nota kesepahaman ini, mengatakan: "Saya telah menandatangani nota kesepahaman dengan Iran."