Versi Shehbaz Sharif tentang Penandatanganan Nota Kesepahaman Islamabad

Sebagaimana dilaporkan oleh kantor berita "Abna" mengutip jaringan "Al-Jazeera", Shehbaz Sharif dengan merujuk pada peran Islamabad dalam proses ini mengatakan: "Presiden AS dan Iran telah menandatangani nota kesepahaman persis seperti yang telah saya setujui sebagai mediator."

Perdana Menteri Pakistan juga menekankan bahwa nota kesepahaman Islamabad akan segera memasuki tahap implementasi.

Menurut ucapannya, pada langkah pertama, Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz, dan AS sebagai imbalannya akan secara langsung mencabut blokade laut.

Ia juga berterima kasih kepada Qatar atas perannya dalam mendorong kesepakatan ini dan mengatakan: "Saya ingin secara khusus mengucapkan terima kasih atas upaya tulus dan partisipasi konstruktif kepemimpinan Qatar dalam membantu mencapai tahap ini."

Perdana Menteri Pakistan juga menyatakan bahwa komitmen Donald Trump terhadap diplomasi dan preferensinya terhadap solusi damai telah membantu mengakhiri konflik ini.