Lanjutan Pelanggaran Gencatan Senjata; Serangan Baru Rezim Zionis ke Lebanon

Menurut laporan kantor berita Abna yang mengutip Al-Mayadeen, tentara rezim Zionis meskipun telah diberlakukan gencatan senjata di garis-garis ketegangan di wilayah tersebut sebagai hasil kesepakatan Iran dan AS, melancarkan gelombang baru serangan di wilayah Kafr Tibnit.

Dalam kaitannya, pesawat tempur rezim Zionis menargetkan pinggiran Kafr Tibnit di wilayah Nabatiyeh.

Koresponden Al-Mayadeen di Lebanon selatan juga melaporkan bahwa pasukan Hizbullah sebagai respons terhadap agresi rezim Zionis, meluncurkan tembakan roket ke arah konsentrasi pasukan pendudukan di sekitar Kafr Tibnit. Tentara Israel bertentangan dengan komitmen AS dan rezim Zionis berniat untuk maju di wilayah ini.

Di sisi lain, sumber-sumber Lebanon melaporkan bahwa sebuah helikopter militer tentara rezim Zionis yang dikhususkan untuk mengangkut korban luka, mendarat beberapa menit lalu di wilayah «Qalaat Shqif» di Lebanon selatan.

Peristiwa ini terjadi bersamaan dengan penerbangan helikopter-helikopter militer rezim Zionis di atas wilayah tersebut. Hingga saat ini, rincian lebih lanjut tentang alasan pendaratan helikopter ini dan jumlah korban luka yang mungkin terjadi belum dipublikasikan.

Saluran 14 televisi Israel dengan merujuk pada tujuan rezim Zionis mengenai kelanjutan serangan ke Lebanon, mengakui bahwa Israel harus melanjutkan serangannya ke Lebanon untuk menggagalkan kesepakatan yang berhasil diraih oleh pihak Iran dari Donald Trump, presiden Amerika Serikat.

Bersamaan dengan itu, saluran 12 televisi Israel juga melaporkan suasana kebingungan dan frustrasi di kalangan tentara militer rezim ini yang ditempatkan di Lebanon.

Saluran ini menambahkan bahwa kemungkinan besar akan segera dikeluarkan perintah penarikan mundur dari Lebanon untuk pasukan tersebut.