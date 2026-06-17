Smotrich: Kami Tidak Akan Mundur dari Lebanon

Menurut laporan kantor berita Abna yang mengutip media, «Bezalel Smotrich» dalam menanggapi kesepakatan antara Iran dan AS yang juga melibatkan Lebanon, mengatakan: Israel tidak akan tunduk pada tuntutan dan tekanan asing, dan akan melanjutkan operasi militernya di Lebanon tanpa memberikan konsesi apa pun.

Smotrich, dengan merujuk pada waktu penandatanganan kesepakatan pada hari Jumat, menambahkan: «Tidak akan ada penarikan mundur; baik pada hari Jumat maupun setelahnya.»

Hal ini sementara Markas Pusat Khatam al-Anbiya dalam sebuah pernyataan memperingatkan tentang pengulangan kejahatan rezim Zionis di Lebanon selatan dan dengan merujuk pada 84 pelanggaran gencatan senjata di Lebanon selatan oleh rezim ini dalam dua hari setelah deklarasi presiden AS tentang berakhirnya perang, menekankan bahwa jika kejahatan ini terus berlanjut di Lebanon, rezim ini harus bersiap menghadapi tanggapan keras dari angkatan bersenjata perkasa Republik Islam Iran.