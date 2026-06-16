Perayaan dan kegembiraan di Tanjung Verde setelah hasil imbang bersejarah dengan Spanyol

Kantor Berita Internasional Ahlulbait - ABNA - Rakyat Tanjung Verde merayakan dan bersukacita hingga larut malam di berbagai pulau di negara kepulauan ini yang terletak di Samudra Atlantik Tengah di barat benua Afrika kemarin (Senin) untuk menghormati hasil imbang tim sepak bola nasional mereka dengan Spanyol, para kandidat juara Piala Dunia.



Di Praia, ibu kota Tanjung Verde, dan kota-kota lain, termasuk pelabuhan Mindelo di pulau São Vicente, para penggemar sepak bola turun ke jalan untuk merayakan hasil yang tak terduga.

Menurut Associated Press, tim sepak bola negara kecil berpenduduk setengah juta jiwa ini berpartisipasi dalam Piala Dunia untuk pertama kalinya dan dalam pertandingan pertama mereka di Piala Dunia, dengan kehebatan kiper mereka yang berusia 40 tahun dan pertahanan yang koheren dan terencana, berhasil menciptakan kejutan dan mendapatkan hasil imbang tanpa gol melawan Spanyol untuk menjadi juara Eropa.

Perayaan dan kegembiraan di Tanjung Verde setelah hasil imbang bersejarah melawan Spanyol

“José Maria Nieves,” tulis Presiden Tanjung Verde di media sosial setelah hasil imbang tersebut: “Jika kita berada di Piala Dunia hari ini, 50 tahun kemudian (sejak kemerdekaan), kita telah membuktikan bahwa kita adalah bangsa yang sukses dan dinamis.”

“Lebih dari sekadar merayakan masa lalu, kita harus membayangkan kembali masa depan dan percaya bahwa membangun negara modern dan makmur di semua bidang kehidupan, dengan peluang bagi semua orang, adalah mungkin dalam 50 tahun ke depan,” tambahnya.

Warga Tanjung Verde meneteskan air mata kegembiraan dan berpelukan di jalanan pada hari Senin. “Saya tidak menyangka akan bermain sebaik ini dalam pertandingan yang sulit, tetapi berkat penampilan bagus Vozinho (kiper veteran tim), kami berhasil mendapatkan hasil ini,” kata William Gomez, seorang penggemar sepak bola di Praia.

Meskipun Tanjung Verde tidak memenangkan pertandingan, penampilan bagus tim yang kurang dikenal ini mengejutkan banyak pengamat dan pakar sepak bola, dan banyak yang melihatnya sebagai respons terhadap kritik atas peningkatan jumlah tim yang berpartisipasi dalam Piala Dunia dari 32 menjadi 48.

Perayaan di Tanjung Verde setelah hasil imbang bersejarah dengan Spanyol

Kepulauan Tanjung Verde, di lepas pantai barat Afrika di Samudra Atlantik, adalah negara dengan populasi terendah ketiga di dunia yang pernah lolos ke Piala Dunia.

“Tanjung Verde adalah negara kecil, tetapi hari ini kami merasa hebat dan penting; saya bahkan tidak punya cukup kata untuk mengungkapkan perasaan saya,” kata Vladimir Garcia, seorang penduduk Praia.

Pemerintah Tanjung Verde mengumumkan libur setengah hari pada hari Senin menjelang pertandingan Piala Dunia tim nasional agar masyarakat dapat menikmati menonton dan mendukung tim nasional.

Tim sepak bola Spanyol ditahan imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde pada hari Senin, 15 Juni, dalam sebuah kejutan besar. Spanyol memasuki Piala Dunia sebagai salah satu favorit, sementara Tanjung Verde, di sisi lain, melakukan penampilan pertamanya di turnamen tersebut.

Perayaan di Tanjung Verde setelah hasil imbang bersejarah dengan Spanyol

Tanjung Verde (Portugis: Cabo Verde) adalah negara kepulauan yang terdiri dari 10 pulau vulkanik di Samudra Atlantik tengah, di lepas pantai barat Afrika. Pulau-pulau tersebut tidak berpenghuni hingga abad ke-15, ketika para penjelajah Portugis menetap di sana. Lokasi strategis kepulauan tersebut kemudian mengarah pada peran pentingnya dalam perdagangan budak transatlantik pada abad ke-16 dan ke-17.

Pada pertengahan abad ke-19, kepulauan tersebut mengalami penurunan kemakmuran ekonomi dan imigrasi karena meningkatnya persaingan asing, kekeringan, dan penurunan perdagangan budak, tetapi Tanjung Verde secara bertahap mendapatkan kembali kepentingannya sebagai pusat perdagangan maritim dan pengiriman utama.

Negara ini memperoleh kemerdekaan dari Portugal pada tahun 1975 dan telah menjadi salah satu negara paling maju dan demokratis di Afrika sejak awal tahun 1990-an.