Ulyanov: Amerika Harus Belajar dari Kesalahan Strategis Terbaru

Dilansir oleh kantor berita ABNA, Mikhail Ulyanov, perwakilan tetap Rusia untuk organisasi internasional di Wina, dalam sebuah pesan yang diunggah di salah satu media sosial menanggapi pernyataan Donald Trump, presiden AS, menulis: Sudah waktunya menghentikan serangan militer dan kembali ke meja perundingan. Kita harus belajar dari kesalahan strategis terbaru.

Trump dalam jawabannya atas pertanyaan mengenai kemungkinan kelanjutan respons militer Iran terhadap agresi AS mengklaim: Mereka mungkin sekarang akan sedikit lebih kuat, tetapi nanti akan melemah.

Ulyanov sebelumnya juga telah menekankan bahwa konflik Iran dan Amerika tidak memiliki solusi militer.