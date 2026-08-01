Washington: Iran Mungkin Menargetkan Kepentingan AS di Seluruh Dunia

Dilansir oleh kantor berita ABNA mengutip Al Jazeera, Departemen Luar Negeri AS hari ini, Sabtu, mengumumkan dalam pernyataannya: Warga AS yang berada di Timur Tengah (Asia Barat) harus lebih berhati-hati dan bersiap menghadapi kemungkinan penutupan wilayah udara serta gangguan perjalanan.

Dalam pernyataan Departemen Luar Negeri AS mengenai hal ini disebutkan: Warga AS yang berada di kawasan tersebut harus mempertimbangkan untuk keluar atau bersiap keluar dari kawasan jika terjadi eskalasi ketegangan. Warga AS di luar Timur Tengah (Asia Barat) harus mempertimbangkan kembali perjalanan ke kawasan ini.

Pernyataan Departemen Luar Negeri AS menambahkan: Iran dan kelompok-kelompok yang berafiliasi dengannya mungkin menargetkan kepentingan AS di seluruh dunia!

Kedutaan Besar AS di Baghdad sebelumnya telah memperingatkan warga AS mengenai eskalasi ketegangan di kawasan Timur Tengah (Asia Barat).

Kedutaan Besar AS di Irak telah memperingatkan warga AS untuk sangat berhati-hati, meningkatkan kewaspadaan, dan bersiap menghadapi kemungkinan pembatalan penerbangan, penutupan sementara wilayah udara, dan gangguan perjalanan.