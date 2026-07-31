Karbala Menjadi Tuan Rumah Dua Konferensi Internasional untuk Mengenang Para Syuhada Kapal Dena, Sekolah Syajarah Minab, dan Lamerd

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Ya’qub Soleimani, Wakil bidang kebudayaan dan pendidikan Yayasan Syahid dan Urusan Veteran, dalam wawancara dengan reporter ABNA mengabarkan penyelenggaraan dua konferensi internasional di Karbala Mu’alla untuk mengenang para syuhada mazlum Sekolah Syajarah Tayyibah Minab, Kapal Dena, dan para syuhada Lamerd.

Ia, dengan merujuk pada kejahatan rezim Zionis dan arogansi global, menyatakan: Salah satu kejahatan paling pahit yang dilakukan musuh adalah serangan pengecut terhadap para syuhada Kapal Dena, para syuhada mazlum Sekolah Syajarah Tayyibah Minab, dan para syuhada Lamerd. Para syuhada Kapal Dena menjadi sasaran kejahatan ini ketika mereka sedang menjalankan misi dengan pesan perdamaian dan persahabatan. Sementara para syuhada Sekolah Syajarah Tayyibah Minab dan Lamerd juga menjadi korban tindakan kriminal musuh.

Soleimani, dengan menyatakan bahwa tidak memungkinkan untuk memberangkatkan seluruh keluarga mulia para syuhada ini ke Karbala Mu’alla, menambahkan: Melalui perencanaan dan koordinasi yang telah dilakukan, sejumlah keluarga mulia syuhada Kapal Dena, perwakilan dari keluarga para syuhada mazlum Sekolah Syajarah Minab, dan perwakilan dari keluarga para syuhada Lamerd, dengan persetujuan keluarga, dipilih untuk hadir dalam program-program ini. Rombongan mereka berangkat ke Irak melalui jalur darat.

Mengenai program rombongan ini dalam perjalanan menuju Karbala, ia mengatakan: Keluarga mulia para syuhada di sepanjang perjalanan mendapatkan sambutan dari pejabat lokal di berbagai provinsi. Program-program seperti pertemuan, dialog, dan penyampaian kisah oleh keluarga syuhada untuk menjelaskan dimensi-dimensi kejahatan ini juga telah direncanakan.

Wakil bidang kebudayaan dan pendidikan Yayasan Syahid dan Urusan Veteran melanjutkan: Setelah rombongan ini memasuki Irak, acara penghormatan kepada keluarga mulia para syuhada diselenggarakan dalam bentuk sebuah konferensi internasional dengan kehadiran para peziarah Aba Abdillah al-Husain a.s. dari berbagai negara. Dalam konferensi ini, tokoh-tokoh dan pembicara dari Iran, Irak, serta negara-negara berbahasa Arab hadir untuk menjelaskan dan membangun wacana internasional mengenai kemazluman para syuhada ini serta kejahatan arogansi global dan rezim Zionis.

Soleimani, dengan merujuk pada program-program budaya di rute Najaf menuju Karbala, menyatakan: Tahun ini, dukungan khusus diberikan kepada sejumlah maukib budaya yang aktif di jalur ini. Di maukib “Na’ib al-Syahid”, penyampaian kisah dan penjelasan mengenai kepahlawanan serta kemazluman para syuhada Perang 12 Hari, syuhada Perang 40 Hari, dan syuhada Perang Ramadan masuk dalam agenda program.

Ia menambahkan: Di maukib “1120” yang terletak dekat Karbala Mu’alla, sebuah program khusus dengan fokus pada para syuhada mazlum Sekolah Syajarah Minab sedang diselenggarakan, dan keluarga mulia para syuhada ini dihormati di maukib tersebut.

Wakil bidang kebudayaan dan pendidikan Yayasan Syahid dan Urusan Veteran juga menyinggung kehadiran spontan sejumlah veteran cedera tulang belakang di jalur Arba’in. Ia berkata: Para veteran ini, meskipun menghadapi kesulitan fisik, hadir di jalur Arba’in dengan penuh cinta dan tanpa mengharapkan balasan apa pun. Dengan melaksanakan program-program budaya dan penyampaian kisah, mereka menampilkan gambaran yang abadi tentang pengorbanan dan keikhlasan. Bahkan sebagian dari mereka dalam satu malam menyelenggarakan beberapa program budaya sekaligus.

Soleimani mengenai muatan program konferensi-konferensi Karbala juga mengatakan: Pelaksanaan program-program budaya, penampilan kelompok nasyid, pidato tokoh-tokoh Iran, Irak, dan internasional, serta berbagai kegiatan budaya lainnya termasuk bagian yang telah direncanakan dalam konferensi-konferensi ini. Acara ini untuk pertama kalinya diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat, dukungan para dermawan, dan pemanfaatan kapasitas rakyat. Tujuannya adalah menjelaskan hubungan antara para syuhada Revolusi Islam, Pertahanan Suci, dan syuhada Front Perlawanan kepada opini publik.

Pada bagian akhir, ia menyampaikan terima kasih kepada para penyelenggara Markas Arba’in Husaini Yayasan Syahid, para direktur jenderal provinsi, organisasi-organisasi masyarakat, bagian humas, dan media. Ia menilai peran media dalam merefleksikan gerakan budaya dan kerakyatan ini sangat berpengaruh. Ia juga menyampaikan harapan agar langkah-langkah ini membawa pengaruh dan berkah yang berharga dalam memperluas budaya pengorbanan dan kesyahidan.

Soleimani juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pelayan dan semua pihak yang di dalam negeri maupun di jalur Arba’in dengan penuh keikhlasan melayani para peziarah dan keluarga mulia para syuhada.