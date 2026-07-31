Ucapan Terima Kasih Uskup Agung Rusia atas Pesan Pemimpin Agung Revolusi Islam Iran

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Kazem Jalali, Duta Besar Republik Islam Iran untuk Rusia, hadir di kediaman resmi Patriark Kirill, Uskup Agung Rusia, dan menyampaikan pesan Ayatullah Sayyid Mujtaba Khamenei, Pemimpin Agung Revolusi Islam, kepada beliau.

Dalam pertemuan tersebut, Duta Besar Iran menyampaikan terima kasih atas langkah Uskup Agung Rusia yang sebelumnya telah mengirimkan pesan terpisah berisi belasungkawa atas kesyahidan Pemimpin Syahid Revolusi Islam dan ucapan selamat atas terpilihnya pemimpin baru. Ia kemudian menyerahkan pesan balasan Ayatullah Sayyid Mujtaba Khamenei kepada Patriark Kirill.

Uskup Agung Rusia juga menyampaikan terima kasih atas “pesan berharga” Pemimpin Revolusi Islam dan mengatakan: “Dalam naungan hubungan dekat kedua negara, terdapat kesempatan yang baik untuk bertukar pandangan mengenai hubungan bilateral.”

Patriark Kirill, dengan mengungkapkan duka mendalamnya atas pembunuhan dan penderitaan masyarakat di berbagai kawasan dunia, termasuk perjuangan rakyat Iran menghadapi musuh-musuhnya, menambahkan: Saya berdoa bagi terwujudnya perdamaian dan keamanan di kawasan, khususnya bagi keselamatan rakyat Iran yang sedang berdiri teguh dan melakukan perlawanan.

Ia merujuk pada dialog Gereja Ortodoks dengan mazhab-mazhab Islam Iran serta kegiatan komisi bersama kedua negara, dan menekankan kelanjutan dialog-dialog tersebut. Ia berkata: Umat Kristen Rusia hari ini memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat Islam Iran.

Uskup Agung Rusia menegaskan bahwa Gereja Ortodoks dan kaum Muslim Iran memiliki pandangan yang dekat dan bersama dalam berbagai persoalan, seperti isu-isu moral, peran agama dalam kehidupan sehari-hari, hubungan sosial, dan persoalan keluarga.

Ia kemudian menyampaikan keprihatinannya atas melemahnya moralitas dan fondasi keluarga di sebagian negara dunia. Uskup Agung Rusia juga menekankan pentingnya memperkuat kerja sama keagamaan, akademik, dan ilmiah antara Iran dan Rusia.

Patriark Kirill selanjutnya merujuk pada pengiriman delegasi dari Gereja Ortodoks Rusia untuk menghadiri acara perpisahan dan prosesi pemakaman jenazah Ayatullah Sayyid Ali Khamenei, Pemimpin Syahid Revolusi. Ia mengatakan: Anggota delegasi ini telah menyampaikan laporan tentang perjalanan mereka, yang menunjukkan adanya sambutan hangat, bukan hanya dari para pejabat, tetapi juga dari warga biasa Iran terhadap delegasi tersebut.

Ia menambahkan: Hal ini merupakan tanda kedekatan Iran dan Rusia, sekaligus kedekatan para pengikut Islam dan Kristen.