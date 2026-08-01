Mokhber: Serangan terhadap infrastruktur kami akan menghancurkan fondasi hegemoni Anda

Dilansir oleh kantor berita ABNA, Mohammad Mokhber, anggota Majelis Pertimbangan Kemaslahatan Sistem, sebagai tanggapan atas ancaman Trump terhadap rakyat Iran di media sosial, menulis: Anda memperhitungkan dengan persamaan militer, tetapi kami menjawab dengan logika sejarah.

Ia menambahkan: Serangan terhadap infrastruktur Iran secara langsung akan membangkitkan patahan-patahan yang di atasnya arsitektur hegemoni Anda dibangun selama 250 tahun.

Penasihat dan asisten Pemimpin Agung Revolusi menegaskan: Ketika pilar-pilar sistem ini runtuh, tidak akan tersisa lagi pusat komando, maupun pasar untuk penjarahan.