The Wall Street Journal: Trump Mundur di Hadapan Iran

Dilansir oleh kantor berita ABNA, surat kabar The Wall Street Journal dalam tajuk rencananya menulis bahwa kesepakatan antara Iran dan AS lebih mencerminkan kemunduran Amerika dari tujuan-tujuannya yang dideklarasikan selama perang melawan Iran daripada menggambarkan citra kemenangan strategis.

Dalam laporan ini disebutkan bahwa Trump mulai mundur seiring dengan meningkatnya tekanan politik domestik dan risiko yang terkait dengan operasi militer terhadap Iran. Ia menentang operasi untuk menyita uranium yang diperkaya Iran dan pembukaan Selat Hormuz dengan menggunakan kekuatan militer.

Padahal Trump sepenuhnya sadar akan konsekuensi dari melakukan tindakan militer semacam itu terhadap Iran.

Berdasarkan laporan ini, tampaknya penurunan harga bahan bakar sebelum pemilihan paruh waktu AS menjadi salah satu tujuan domestik terpenting Trump. Di masa depan, Iran juga dapat menggunakan penutupan Selat Hormuz sebagai alat tekanan baru.